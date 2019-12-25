Пятый президент Украины Петр Порошенко, а также ряд нардепов, включая "Слуг народа", поплатились за свою беспечность

Как передает Politeka.net, из-за систематических прогулов сессий Верховной Рады в ноябре более чем 80 народных избранников попали под удар, им прекратили возмещать депутатские выплаты. Таким обазом, злостные прогульщики сохранили Украине 3 миллиона 600 тысяч гривен.

Как стало известно, прекратили возмещать расходы даже топ-политикам, к примеру, лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко и председателю партии "Слуга народа", заместителю председателя фракции Александру Корниенко.

Ранее мы сообщали, провал "Слуги народа" на выборах в Объединенные территориальные громады, скорее всего, связан с дефицитом кадров в партии. Такую причину озвучили политические эксперты, называя "Слугу" новой политсилой, которой нужно время, чтобы "обрасти" необходимыми профессиональными кадрами.

В частности, аналитик Андрей Золоторев обратил внимание на то, что президент Владимир Зеленский начал повторять ошибки своих предшественников – Виктора Януковича и Петра Порошенко, которые привлекали в свои партии сомнительных кандидатов на местах.

«Они должны доказать, что они новые. Провести реальные внутрипартийные праймериз перед местными выборами, чтобы партия власти не превратилась в традиционный сборщик всевозможных социальных и политических отбросов, которые минусовали рейтинг Януковича и Порошенко», - подчеркнул эксперт.

Также мы рассказывали, астрологи предупредили Петра Порошенко, что год Крысы будет для него еще более непростым, по сравнению с уходящим 2019-м.

Расположение звезд на следующий год указывает, что для политика наступает время перемен. Уже в апреле он сделает для СМИ ряд важных заявлений. Однако, это приведет к последствиям, которых он не ожидает. Экс-президенту предрекли к концу апреля 2020 фатальную ошибку, что может привести к поражению.

Как сообщала Politeka, в клубе, принадлежащем Порошенко, прошла серия обысков

Как стало известно, украинский политик имеет склонность к параноидальным реакциям.