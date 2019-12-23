Скандал вокруг спорткомплекса «5 элемент», которым владеет бывший президент Петр Порошенко, говорит сразу о нескольких вещах

Как сообщает Politeka, об этом в программе «Не добрый вечер» заявил ведущий Игорь Лесев (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«На днях ГБР провела обыск в спортклубе «5 элемент». Клуб принадлежит Петру Порошенко. И клуб очень крутой, для вип-тусовки. Это вам не Спортлайф, куда ходит всякая босота вроде нас с вами. Годовой абонемент в клуб стоит 40 тысяч. Вип-карта будет стоить 90 тысяч. И что интересно, на самом сайте клуба ценников нет. Я им позвонил – по телефону также цену отказались озвучивать. Сказали - может скинуть на вайбер», - отметил он.

Однако, утверждает Лесев, и в популярном месседжере ему предложили приехать в клуб лично.

«Абсолютно барыжная школа Петра Порошенко. Вот как со словацким газом. Вот кто те фирмы-посредники, которым мы переплачиваем за газ? Нельзя сказать. Тайна. Только за тайну почему-то мы платим из нашего кармана. И что-то мне подсказывает, что платим в тот же самый карман, который владеет клубом «5 элемент». Вот вы понимаете, какой параноик у нас был экс-президент. Для него вообще понятия дна не существует», - подчеркнул он.

Именно благодаря таким ситуациям, по мнению ведущего, и держится высокий рейтинг Зеленского.

«А вот рейтинг Зеленского все равно зашкаливающий. Казалось бы, феноменально. Ничего принципиально не поменялось, а люди верят новому президенту. А ведь тут есть объяснение. Его не стоит искать в сложных социологических конструкциях. И точно не надо свой народ называть дурным и невежественным. Феноменальную поддержку Зеленскому по-прежнему обеспечивает Порошенко. Он как тень отца Гамлета. Постоянно всплывает с новыми дикими историями. Настолько дикими, что даже откровенные мер*авцы в новой власти уже не чувствуют себя такими мер*авцами», - уточнил он.

Напомним, штурм клуба Порошенко: экс-президент в шаге от ареста, «никто не знает, где находится…».

Как сообщала Politeka, Порошенко доигрался, ворвались силовики: скоро приговор.

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