Александр Лукашенко сделал громкое заявление по Украине

Президент Беларуси заявил, что Украина сама «подставилась» и дала России повод для конфликта. Об этом лидер Беларуси сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» :

«Украина в какой-то степени подставилась. Русских начали душить, язык там и прочее – ну, вопросов, которых не должно быть в Украине. Как бы там ни было, я не оправдываю сейчас Россию, нет. Я не упрекаю Украину».

Но как бы там ни было, считает Лукашенко, Украина, цитируем: «хоть и маленький, но дала повод к этому столкновению».

Также президент Беларуси прокомментировал вопрос Крыма:

«Что касается Крыма, когда на меня начали наступать украинцы тем же летом после Крыма, сразу в тот год, я им сказал — де-факто российский, юридически это не оформлено», - заявил он и добавил о каком-то конкретном случае с претензиями народа по поводу вышесказанного:

«…А потом они опять начали меня душить на площади Верховной Рады. Я им задаю вопрос, вы меня не душите, вы мне скажите, как вы обороняли Крым? Как вы его защищали? Сколько там украинцев погибло за эту святую украинскую, как они говорят, землю?". Тишина. Вот ответ на вопрос», - вспомнил Лукашенко.

Президент соседнего для Украины государства также отметил, что он «исходит из реальной ситуации»:

«…А давать оценки – чей Крым, это уже вы занимайтесь там. Я немножко серьезнее смотрю на эти вопросы, не политизирую и не занимаюсь агитацией», — заявил Александр Лукашенко.

Напомним, ранее на вручении госнаград военнослужащим Службы безопасности президента лидер Беларуси подчеркнул, что военные должны быть готовы защищать страну потому как ситуация у границ Беларуси накаляется.

«Вместо пояса добрососедства, который мы предлагаем, вырисовывается дуга нестабильности. И в этой ситуации вы должны сделать все, чтобы даже не дать повода деструктивным силам разрушить мир, созданный на этой земле», – сказал Александр Лукашенко.

Президент Беларуси заявил также, что «все мы – воины элитного подразделения, и наша задача – быть впереди всех подразделений, чтобы защитить страну, отечество и граждан», обращаясь к военным и добавил:

«Помните, что у вас должны всегда быть чистые руки, светлые, чистые лицо и глаза. Потому что это не только ваши руки и глаза. Это и руки, и глаза президента, главы государства», – подытожил он.

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