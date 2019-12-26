Андрей Пальчевский раскрыл правду об олигархате в Украине

Такое заявление известный украинский бизнесмен и телеведущий сделал в премьерном выпуске программы “Черный лебедь” с Вадимом Карасевым на NewsOne. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

«В головы украинцев вбивается мысль о том, что якобы олигархическая система разобрана. Хотя олигархическая система разобрана будет после того, как олигархи закончат либо в тюрьме, либо их капиталы в национальном банке, других вариантов нет. Когда у них отберут каналы, о чем обещали, так долго говорили наши необольшевики, большевики от слова большинство в парламенте. А нам сейчас говорят, Сорос, американцы скупают нашу землю. Я вам могу сказать, там те же липкие ручки», - сказал он.

Пальчевский подчеркнул, что олигархическая система в Украине продолжает действовать. И более того, скоро она может пополниться.

«Олигархическая система не демонтирована. Она продолжает существовать. И сегодня в четверке людей самых важных президент Зеленский, Андрей Богдан, далее идет два олигарха вслед за ним. Так вот, второй номер точно скоро можно будет занести к этой тройке, потому, что весь опыт Украины показывает, что у нас любой руководитель офиса, администрации президента становится чем? Он потом нищий, работает на вокзале? Нет. Он потом становится одним из самых богатых людей в стране», - отметил он.

При этом Пальчевский выразил надежду, что Владимир Зеленский сможет изменить сложившийся порядок вещей.

«Надеюсь президент Зеленский прервет эту плохую традицию», - подытожил он.

Напомним, Пальчевский резко высказался о выборах мэра Киева: "это бесславная должность".

Как сообщала Politeka, Пальчевский расставил все точки после нормандской встречи.

Также Politeka писала, что Пальчевский рассказал, какую свинью подложил Кравчук Зеленскому и всей Украине: "Я б его...".