Лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук развлекал гостей на корпоративе компании-разработчика компьютерных игр, создавшей World of Tanks

Как передает Politeka.net, появился свежий выпуск на YouTube-канале "НеДобрый вечер". Ведущий Игорь Лесев разнес "патриота"-Вакарчука за его поездку в Минск.

"Вы уже, наверняка, слышали эту новость. Вакарчук выступил в Минске на новогоднем корпоративе. Компания там, кстати, интересная – Вармгейминг. Кто играл в танчики – а мы все играли в танчики – так это их разработка. Ушлые ребята под руководством Виктора Кислого. У них головной офис в Минске. А дочерний и самый крупный – Леста Студио – в Санкт-Петербурге. Да и вообще, белорусы вроде как в союзном государстве с русскими. Я просто уточняю, куда ездил предводитель «Голоса»", - отметил блогер.

Лесев акцентирует внимание на том, что выходка с корпоративом не нова для Вакарчука - если вспомнить его былые "заслуги", то прослеживается уже тенценция.