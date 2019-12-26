Лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук развлекал гостей на корпоративе компании-разработчика компьютерных игр, создавшей World of Tanks
Как передает Politeka.net, появился свежий выпуск на YouTube-канале "НеДобрый вечер". Ведущий Игорь Лесев разнес "патриота"-Вакарчука за его поездку в Минск.
"Вы уже, наверняка, слышали эту новость. Вакарчук выступил в Минске на новогоднем корпоративе. Компания там, кстати, интересная – Вармгейминг. Кто играл в танчики – а мы все играли в танчики – так это их разработка. Ушлые ребята под руководством Виктора Кислого. У них головной офис в Минске. А дочерний и самый крупный – Леста Студио – в Санкт-Петербурге. Да и вообще, белорусы вроде как в союзном государстве с русскими. Я просто уточняю, куда ездил предводитель «Голоса»", - отметил блогер.
Лесев акцентирует внимание на том, что выходка с корпоративом не нова для Вакарчука - если вспомнить его былые "заслуги", то прослеживается уже тенценция.
"А Вакарчук у нас ведь вообще последовательный пацан. В пятнадцатом году давал корпоратив в Монако. Подтанцовывал для Александра Мечетина. Это владелец крупнейшей российской алкогольной компании Белуга Груп. Затем мотался в Майами на новогоднюю русскую вечеринку. Веселил русских олигархов посменно с Димой Биланом. А потом возвращался в Украину и натягивал вышиванку. Ну и кормил нас квасным патриотизмом. Рассказывал про страну-агрессора, про красные линии. А затем снова раз за разом отрабатывал у агрессора ртом", - заявил Лесев.
Ранее появилась информация, что за свое выступление в Минске Вакарчук получил около 100 000 евро.
"Я вот даже не говорю, что Вакарчук нарушает закон. Депутат не может заниматься коммерческой деятельностью. А он же не пел там нахаляву. Ну и со ста тысяч евро налоги, наверное, тоже не заплатил", - отметил блогер.
За постоянные перебежки Лесев назвал Вакарчука "пятничным патриотом":
"Знаете, кто такой верный муж по средам? Депутат Яременко точно знает. Это муж, который по средам не изменяет. Есть еще антикоррупционеры по четвергам. И патриоты по пятницам. Вот Слава Вакарчук – это пятничный патриот. В пятницы с девяти до шести у него любовь к родине. Набор пафосных фраз о стране-агрессоре... А вот после шести, извините. Начинается настоящая работа – новогодние корпоративы".
Мы сообщали, в сеть просочились кадры со скандального корпоратива. Хотя одним из условием Вакарчука был полный запрет на фото- и видеосъемку.