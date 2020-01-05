Несмотря на падение рейтинга новой власти украинцы продолжают ждать от нее «чуда»

На такой парадокс в настроении народа обратил внимание политолог Андрей Смолий. Как сообщает Politeka, в новом посте на своей странице в Фейсбук эксперт отметил, что его сильно удивляют новые политические рейтинги, так как они свидетельствуют о резком падении доверия к власти и одновременно об упорном ожидании перемен к лучшему.

Смолий подчеркнул, что новая команда успела сделать много фатальных ошибок. Среди них он назвал проигрыш во внешней политике, результатом которого стало желание мировых лидеров посетить парад на 9 мая в Кремле.

«В мире задача номер один - сбагрить Украины. Под Формулу Штайнмайера, под газовые «контракты», под что бы то ни было, лишь бы не заниматься нашим вопросом», - отметил политолог.

Еще одним провалом новой команды он назвал кадровую политику.

«Назначения друзей, кварталовцев, людей Коломойского или просто некомпетентных лиц, которые в жизни ни разу не читали Конституции и законов. Верховная Рада превратилась в театр одного-двух актеров. Законы принимают без какого-либо обсуждения», - возмутился Смолий.

По его словам, местное самоуправление лишилось средств, а в скором времени может лишиться и полномочий. Политолог также обратил внимание на проблемы в экономике:

«Экономика в полном «пике». Промпроизводство впервые с 2014 года упало, а страна фактически оказалась во внутреннем дефолте», - заявил Смолий.

При этом он отмечает, что даже все эти ошибки не лишают украинцев веры во власть.

«За 7 месяцев страну довели до ручки. И в прямом и переносном планах. Говорили «хуже не будет», однако это «хуже» уже наступило», - подытожил Смолий.

Напомним, рейтинг новой украинской власти стабильно падает, а недоверие к политикам только растет. Об этом на своей странице в Фейсбук рассказал политолог Михаил Басараб

«Общий вывод - у власти дела плохи. Рейтинг потихоньку и стабильно падает, однако пока не обвалился. но: Уровень доверия падает стремительно. Это однозначная тенденция в течение осени и декабря», - написал политолог.

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