Низкие результаты «Слуги народа» на выборах в ОТО связаны с кадровым дефицитом в партии

Как сообщает Вести.ua, именно такую причину провала президентской партии на выборах в объединенных территориальных общинах (ОТО) называют политические эксперты. Они отмечают, что президентская партия – новый проект, поэтому политсиле непросто найти подходящих кандидатов.

В частности, политолог Андрей Золоторев обратил внимание на то, что Зеленский начал повторять ошибки своих предшественников – Виктора Януковича и Петра Порошенко, которые привлекали в свои партии сомнительных кандидатов на местах.

«Они должны доказать, что они новые. Провести реальные внутрипартийные праймериз перед местными выборами, чтобы партия власти не превратилась в традиционный сборщик всевозможных социальных и политических отбросов, которые минусовали рейтинг Януковича и Порошенко», - подчеркнул эксперт.

В свою очередь, политолог Никита Трачук указал на то, что провал партии на местах связан с кадровым дефицитом в партии. Он считает, что разгромная победа «Слуги народа» летом во многом объясняется тем, что в списках партии были по большому счету никому неизвестные люди, а также продажей округов за деньги. По его словам, аналогичный тренд наблюдается и сейчас.

Очевидно, что выборы в ОТО стали своеобразной проверкой для «Слуги народа» накануне возможных местных выборов весной 2020 года. Судя по результатам, главными конкурентами президентской партии станут самовыдвиженцы и новые партии, сформированные конкретно под местные выборы местными же «шишками».

Напомним, 22 декабря в Украине прошли первые местные выборы в объединенные территориальные общины. В «Слуге народа» рассказали, что получили 33% голосов, при этом во многих областях партия уступила другим политическим силам.

По предварительным данным, среди партий "Слуга народа" якобы получила 56% голосов, а среди самовыдвиженцев - только 33%. То есть, 67% голосов избирателей забрали другие кандидаты и политические партии, которые выдвигались на местных выборах в ОТГ.

Напомним, провал "Слуги народа": появились первые результаты местных выборов в Украине.

Как сообщала Politeka, "Наш край" лидирует на выборах в ОТО, обогнав "Слуг народа": предварительные результаты.

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