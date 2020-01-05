Украинцы не должны забывать о том, что с ними сделала Россия, и отказываться от Крыма

Об этом в своем блоге для «Крым.Реалии» написал журналист Павел Казарин. В преддверии шестой годовщины аннексии украинского полуострова Россией он призвал украинцев стать более злопамятными.

«Нашей стране было бы неплохо этому качеству научиться – в преддверие шестой годовщины смены флагов в Крыму. Потому что велик соблазн махнуть рукой. Перевернуть страницу», - отметил журналист.

Он считает, что такое качество как злопамятность позволяет людям учиться на своих ошибках.

Казарин также напомнил о том, что война с Россией началась не на Донбассе, а именно в Крыму.

«Более того – если бы не случилось аннексии полуострова, то не случилось бы и вторжения на восток Украины. Крым был точкой отсчета всех тех процессов, на которые Москва решилась впоследствии. И попытка вывести его за скобки – это всего лишь непонимание той логики, которая определяла действия Кремля», - подчеркнул журналист.

Он также считает, что своим нападением на территории Украины Россия, по сути, объявила войну всему Западу. По его словам, эта война закончится только тогда, когда над полуостровом снова поднимется украинский флаг.

«Она началась со смены флагов в Крыму. И закончится в тот самый момент, когда флаги над полуостровом снова поменяют свой цвет», - уверен Казарин.

Ранее мы писали о том, что коллаборанты в лучших традициях Советского Союза встретили поезд "Санкт-Петербург - Севастополь". Как известно, на днях глава страны-агрессора Владимир Путин приехал в оккупированный Крым, чтобы открыть железнодорожную часть так называемого Крымского моста.

Через время с территории России в аннексированный Крым направился первый пассажирский поезд, который, в свою очередь, нарушает украинское законодательство.

В оккупированном Севастополе российский поезд встречали с оркестром и хором моряков. Не обошлось и без неадекватных адептов Кремля, которые открыто поддерживают военную агрессию РФ.

Напомним, вдохновитель боевиков предрек Путину крупное поражение: "Молитесь, чтобы удалось унести ноги".

Как сообщала Politeka, "слуга народа" оправдал РФ в оккупации Крыма и отхватил по полной.

Также Politeka писала, что Лавров проговорился о сделке с Зеленским по Донбассу.