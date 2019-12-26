Депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко подыграл путинской пропаганде и угодил в громкий скандал

Бывший нардеп Борислав Береза возмутился ситуацией на своей странице в Facebook, сообщает Politeka.net. Он предсказал, что будет с Сергеем Устенко после его скандального высказывания.

Накануне "слуга народа" в прямом эфире телеканала «Наш» обвинил Украину в оккупации Крыма. Во время разговора с коллегой из "ЕС" Алексеем Гончаренко он напомнил, что в 2014 году был принят закон о языке. Якобы, именно это спровоцировало нападение россиян.

«После этого Российская Федерация вошла в Крым», – сказал депутат в студии.

Борислав Береза попытался разобраться, в чем же причина таких заявлений со стороны Алексея Устенко. По его мнению, всему виной может быть неадекватность народного депутата 9-го созыва.

"Задолбали. Ни дня без зашквара. Извините, что интересуюсь, но когда в "Слугу народа" отбирали кандидатов, то были какие-то обязательные тесты на слабоумие и неадекватность, которые с позитивным результатом прошла часть их депутатов?", - спросил он в социальной сети.

Экс-депутат обратил внимание, что Алексей Устенко высказался в духе российских телеканалов. Ведь они часто рассказывают, будто не аннексировали Крым силой, а просто пытались "защитить" русскоговорящее население полуострова.

"Просто, когда Алексей Устенко, полудурок 25 лет, который прошел в ВР по спискам "Слуги народа", повторяет в эфире тв штамп российский пропаганды, то хочется понять - он идиот или предатель? Или, как Twix - два в одном", - пишет Борислав Береза.

По его словам, Алексей Устенко далеко не единственный странный персонаж в "Слуге народа". Не так давно его коллега по фракции тоже оскандалился. На этот раз, с Донбассом:

"В любом случае, после того, как ранее еще один "слуга" Евгений Шевченко в эфире российского анала сказал лидеру донецких террористов Пушилину: "Мы с Вами на одной стороне", то им тяжело меня удивить. Фракция "полезных и не только идиотов". Интересно сколько в процентном соотношении там таких?".

Борислав Береза уверен, что вскоре Алексей Устенко изменит свою риторику и попытается оправдаться перед украинцами. И довольно быстро.

"Уверен, что это неумное создание скоро скажет, что его не так поняли. Они так всегда делают, когда обс*раются", - подытожил бывший нардеп.

Напомним, скандальный корпоратив «Слуг народа»: как депутаты зажигали под Тину Кароль, кадры вечеринки.

Как сообщала Politeka, в Слуге народа признались, как проходил дележ лакомых должностей: «Все посты заняли…».

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