Экс-главарь террористов Донбасса, гражданин Российской Федерации Игорь Гиркин неожиданно предрек поражение президента РФ Владимира Путина
Как сообщает Politeka.net, об этом он сообщил на своей странице в запрещенной на территории Украины социальной сети "Вконтекте".
Так, он отметил, что армию Путина ждет крупное поражение на территории Сирии, военным силам РФ придеться столкнуться с силой, которую они не смогут победить.
"Рано или поздно ВС РФ придется покинуть Сирию, бросив ВСЕ, что туда вбухано. И чем больше "побед" будет одержано - тем большими будут безвозвратные и ничем не оправданные потери. И дай Бог, чтобы удалось "унести ноги" без разгрома", - отметил на своей странице террорист.
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А на днях стало известно, что войска Российской Федерации захватили Сирман - населенный пункт, расположенный рядом с границей Турции.
По словам Гиркина, ситуация на территории Сирии в настоящее время накалена до предела, ведь российские войска активно действуют в тех местах, где есть даже ничтожный интерес турецкой власти.
Также ранее сообщалось, что по мнению Гиркина, Путин «похоронил» Россию еще в 2014 году, когда аннексировал Крым. Вместо того, уверен боевик, он мог бы сделать из него аналог Приднестровья.
Напомним, Путин созвал российских олигархов и насмешил сеть, появилось видео.
Как сообщала Politeka, Путин резко избавился от своих топ-соратников, указ попал в сеть.
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