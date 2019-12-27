В России заявили, что "дальше так нельзя"

Россия рассчитывает на полную ликвидацию НАТО и активно ищет союзников, которые могли бы ей в этом помочь

Как сообщает Politeka, об этом в своем Телеграм-канале написал известный украинский журналист Роман Цимбалюк. Он считает, что именно такой вывод можно сделать из столь оживленной реакции Кремля на слова президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга НАТО».

«Макрон говорит, что НАТО переживает "смерть мозга". Болеет организация. Есть люди, которые готовы прийти на помощь – известные "врачи" Лавров и Шойгу (глава МИД и министр обороны РФ. – ред.). Но эта бригада выступает с однозначным протоколом: "усыпить», - подчеркнул журналист.

Он также напомнил о том, что ранее Лавров в эфире РосТВ заявил о том, что в НАТО якобы идут непростые процессы и «дальше так нельзя». По словам Цимбалюка, подобная риторика наглядно демонстрирует намерения России.

«Дальше так нельзя. Я вам говорю, что они хотят реально не только вылечить Украину от Украины, но, соответственно, НАТО от НАТО, а Европу единую от Евросоюза», - пояснил смысл заявления Лаврова Цимбалюк.

Ранее мы писали, что реакция России на блокировку строительства газопровода «Северный поток-2» наглядно раскрывает всю суть дерзких заявлений Кремля.

Ранее США ввели новые санкции, которые заблокировали строительство российского газопровода по дну Балтийского моря.

Комментируя этом решение, глава МИД РФ Сергей Лавров возмутился тем, что американские политики позволили себе такой смелый выпад против Москвы. Он также пригрозил, что Кремль точно ответит на эти санкции, но признал, что пока не знает, как именно. Лавров подчеркнул, что при этом России важно не нанести самим себе ущерб от этих ответных санкций.

Слова Лаврова прокомментировал в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк. Он подчеркнул, что эта история показала, что у США есть эффективные способы «прищучить» Россию, в то время как Москва не может ответить тем же.

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