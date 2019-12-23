На пресс-конференцию российского президента Владимира Птуина заявились и журналисты из оккупированного Донбасса
С представителями СМИ «молодых республик» поговорил известный украинский журналист Роман Цимбалюк, а видео общения появилось в одном из микроблогов в Twitter.
Как видно на записи, Цимбалюк интересуется у собеседников, как «Донецк наш украинский в оккупации поживает», на что слышит от журналистки Алены: «не знаем, как украинский, а наш хорошо».
Девушке вторит ее коллега по имени Сергей, заявляя о том, что жизнь в Донецке без Украины прекрасна. На вопрос Цимбалюка «Как вам комендантский час?» тот ответил «Прекрасно» и сразу же начал уточнять, каково это «убивать людей, жителей Донбасса, рушить наши дома, украинские снаряды в нашу сторону пускать? Спокойно спится?».
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«Друг мой, мне спится хорошо. А в таком ключе мы общаться не будем, потому что я привык общаться в нормальном ключе. Когда это все закончится, мы тебя амнистируем», – пообещал украинский журналист.
В комментариях пользователи не согласны с таким подходом Цимбалюка и высказались против амнистии для этих товарищей, а также обозвали их косплеем известных российских пропагандистов Попова и Скабеевой.
Ранее мы писали о том, что во время итоговой пресс-конференции российский президент уделил рекордно много времени Украине. Так, он в открытую пообещал разобраться с исторической ошибкой Ленина, который якобы подарил Причерноморье украинцам.
В своем «отчете» он также проговорился о военной помощи России «шахтерам ДНР».
Напомним, Украине грозят новые «республики», Арестович разоблачил Путина.