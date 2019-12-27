Украина готовится отдать России откровенных убийц, которые таким образом смогут избежать наказания

Как сообщает Politeka, об этом на своей странице в Фейсбук написал политолог Андрей Смолий.

Он подчеркнул, что ему, как и любому патриоту своей страны, хочется, чтобы захваченные Россией украинцы вернулись домой. В то же время он недоволен тем, как организован обмен пленными.

«Мне как украинцу, просто противно как втихаря, в авральном режиме, закрыто от общества проводят «срочные суды», где освобождают откровенных убийц. Все это не имеет никаких правовых оснований. И как бы нам не хотелось бы вернуть наших людей, такого бы не произошло ни в одной стране. Ведь есть процедуры, есть юридические коллизии. Только не у нас», - отметил Смолий.

Он напомнил о том, что в рамках обмена пленными с Россией Украина готовится отпустить «беркутовцев», участвовавших в расстреле майдановцев, харьковских подрывников и людей, захватывавших административные здания в Мариуполе.

«Все они знают, что вот-вот покинут тюрьмы и поедут на «заслуженный отдых» в Россию», - подчеркнул политолог.

Он раскритиковал власть за излишнюю уступчивость.

«Теперь здесь пахнет «русским миром». Он ощущается везде: в судах, в государственных учреждениях, в Верховной Раде, на улицах. «Русский мир» уже почти здесь», - подытожил Смолий.

Ранее мы писали о том, что 29 декабря запланирован большой обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией.

В рамках обмена Россия хочет забрать своих – детоубийц, палачей безоружных, террористов, предателей, всю грязь «русского мира», ставшего «русским адом» на Донбассе.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал известный украинский журналист и общественный активист Юрий Бутусов

«Украина освобождает и готовит к обмену всех преступников, которых хочет получить Россия, и те, кого хотел бы забрать Путин, и это красноречивое разоблачение, кто на самом деле стоит за всеми страшными преступлениями последних лет», – подчеркивает он

Напомним, Путин вернет контроль над границей Украины, судьба Донбасса предрешена.

Как сообщала Politeka, масштабный обмен пленными: имена убийц, которых Украина выдаст России.

Также Politeka писала о масштабном обмене пленными: Киев договорился с "Л/ДНР", названа точная дата.