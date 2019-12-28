Президент Чехии Милош Земан разозлился на высказывания российских дипломатов и пригрозил отказаться от поездки в Москву на 9 мая

Политик, известный своей симпатией к президенту России Владимиру Путину, рассказал о том, что может отказаться от его приглашения на празднование 75-й годовщины победы во Второй мировой войне. Об этом он сообщил в интервью порталу Parlamentnilisty.cz.

Таким образом Земан отреагировал на скандальное высказывание российских дипломатов о подавлении «Пражской весны». Представители МИД РФ призвали отказаться от признания 1 августа Днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.

Земан назвал это заявление наглостью и признался, что оно заставило его задуматься о собственном обещании Путину.

«Это, конечно, абсолютная наглость. Некоторое время назад я принял приглашение президента Путина отпраздновать 75-ю годовщину победы во Второй мировой войне, и теперь я думаю о том, чтобы вообще не ехать туда или, что более вероятно, отправиться туда и сказать россиянам: "Надо ли отмечать эту годовщину?», - заявил президент Чехии.

Также ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин расширяет свои территории влияния, что очень плохо скажется на Украине.

Президент Чехии Милош Земан назвал оккупированный украинский полуостров Крым российским. Также он пригласил в президентский дворец представителей крымской пророссийской организации «Къырым бирлиги». Эта структура играет важную роль в пропагандистских СМИ РФ, выражая поддержку Москве в противовес меджлису крымскотатарского народа.

Это событие прокомментировал политический обозреватель Виталий Портников.

Виталий Портников объяснил, что на самом деле стоит за словами Милоша Земана, назвавшего Крым российской территорией. По мнению политического обозревателя, эти слова президента Чехии не меняют отношение мирового сообщества к статусу аннексированного полуострова. В данном случае мы видим только лишь реализацию плана Кремля, который можно условно охарактеризовать как ползучее признание Крыма российским.

Напомним, Путин атаковал Украину с неожиданной стороны, ситуация накаляется.

Как сообщала Politeka, новый конфликт гремит в Украине: Чехия требует у Зеленского автономии Закарпатья.

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