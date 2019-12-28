Ярый сторонник путинского режима и приверженец идеи "русского мира" Сергей Кургинян снова отметился скандальными заявлениями в адрес Украины

Так, в эфире пропагандистского телеканала "Россия 1" скандальный писатель и публицист Сергей Кургинян заявил, что Украина никогда не получит оккупированный Донбасс назад.

Кроме того, жители Донбасса сами не желают возвращаться в Украину, ведь власти страны якобы не хотят предоставить им выбор самим решить, куда они хотят.

Сергей Кургинян

Скандальный отец "русского мира" заявил, что украинцы никогда не получат Донбасс, ведь якобы жители "ДНР" и "ЛНР" не могут доверять властям Украины. Не обошлось и без угроз, Кургинян заявил, что в любой момент жители Донбасса смогут прервать "безумие украинце".

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"Ни Луганск, ни Донецк никогда не поверят никаким гарантиям, которые может дать Украина. Единственная гарантия, которая существует у Донецка и Луганска — это наличие своих возможностей в любой момент прервать любое новое украинское безумие, мгновенно не допустив его", - заявил Кургинян.

Кургинян

Он также заявил, что якобы навязаная формула Украины никогда не устроит жителей Донбасса, ведь они желают самостоятельности, поэтому в ближайшем будущем Донбасс украинцам не вернуть.

"В этом украинском государстве, в этой форме украинской идентичности нет места "ДНР" и "ЛНР", - добавил ярый украинофоб.

Напомним, отец "русского мира" предложил Украине продать территории.

Как сообщала Politeka, отец "русского мира" в приступе истерики набросился на украинцев.

Также Politeka писала, что отец "русского мира" публично пригрозил украинцам, скандальное заявление.