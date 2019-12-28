Ярый сторонник путинского режима и приверженец идеи "русского мира" Сергей Кургинян снова отметился скандальными заявлениями в адрес Украины

Так, в эфире пропагандистского телеканала "Россия 1" скандальный писатель и публицист Сергей Кургинян заявил, что Украина никогда не получит оккупированный Донбасс назад.

Кроме того, жители Донбасса сами не желают возвращаться в Украину, ведь власти страны якобы не хотят предоставить им выбор самим решить, куда они хотят.

Скандальный отец "русского мира" заявил, что украинцы никогда не получат Донбасс, ведь якобы жители "ДНР" и "ЛНР" не могут доверять властям Украины. Не обошлось и без угроз, Кургинян заявил, что в любой момент жители Донбасса смогут прервать "безумие украинце".

"Ни Луганск, ни Донецк никогда не поверят никаким гарантиям, которые может дать Украина. Единственная гарантия, которая существует у Донецка и Луганска — это наличие своих возможностей в любой момент прервать любое новое украинское безумие, мгновенно не допустив его", - заявил Кургинян.

Он также заявил, что якобы навязаная формула Украины никогда не устроит жителей Донбасса, ведь они желают самостоятельности, поэтому в ближайшем будущем Донбасс украинцам не вернуть.

"В этом украинском государстве, в этой форме украинской идентичности нет места "ДНР" и "ЛНР", - добавил ярый украинофоб.

Напомним, отец "русского мира" предложил Украине продать территории.

Как сообщала Politeka, отец "русского мира" в приступе истерики набросился на украинцев.

Также Politeka писала, что отец "русского мира" публично пригрозил украинцам, скандальное заявление.