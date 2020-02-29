Затятий прихильник путінського режиму і прихильник ідеї «руського світу» Сергій Кургінян видав нахабне заяву

Так він заявив про те, що наша країна нібито має два способи для збереження своєї державності.

Маразматичні роздуми прозвучали на телеканалі «Росія 1». В тому числі, вважає Кургінян, перший шлях для України – це федералізація і дати широку автономію всіх регіонах, а другий – продати Росії тимчасово окуповані території Донбасу.

«У вас поки є час на те, щоб визнати найширші регіональні права Львова, Одеси, південної Росії, південної України, Донбасу та інших територій. Перебудувати повністю державу, утримати все», – почав озвучувати нахабні ультиматуми суверенної держави Кургінян.



«Ще є другий варіант – відсікати чуже. Домовтеся, моя вам рада, за велику суму грошей віддати всю «Новоросію» нам і отримаєте якісь преференції. Навіщо вам потрібні території такі?», - продовжив свій спіч несамовитий ідеолог путінської Росії.

Також раніше повідомлялося, що російський пропагандист Сергій Кургінян заявив, що без русифікації України нібито приречена на здичавіння.

До того ж, одіозний рупор Кремля висловив упевненість в тому, що незалежна держава на сьогоднішній день є частиною Російської імперії.

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