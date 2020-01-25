Батько «руського світу» в черговий раз вибухнув маячними ідеями для України

В Україні з початку 2022 року нібито повинна неминуче початися громадянська війна, яка спалахне на всій території країни.

Таку нахабну і цинічну заяву зробив відомий українофоб, російський політичний діяч і пропагандист Сергій Кургінян в ефірі пропагандистської передачі «Вечір з Володимиром Соловйовим», яку транслюють на телеканалі «Росія 1».

Крім того, саме його називають автором ідеї про «російський світ».

Кургинян додав, що Україну чекає кривавий конфлікт з великою кількістю жертв:

«Ви доведете справу до громадянської війни в Україні! У всій Україні, не на східній частині, а по всій Україні! І тоді те, що відбувалося в 2014 році, здасться дитячим лепетом по відношенню до того, що станеться в 2022», - підсумував пропагандист з неприхованою погрозою.

Також раніше повідомлялося, що «нормандська зустріч» допоможе владі зрозуміти, що сподіватися на домовленості з російським президентом Володимиром Путіним не потрібно

Про це заявив екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

За його словами, зустріч у «нормандському форматі» потрібно провести, так як вона допоможе чинної влади зрозуміти, що сподіватися на домовленості з російським президентом Володимиром Путіним не потрібно.

Нагадаємо, стало відомо, де може відбутися розмова Зеленського та Птуина тет-а-тет.

Як повідомляла Politeka, Зеленський обговорив долю Донбасу з ОБСЄ: деталі знакової зустрічі.

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