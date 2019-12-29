Как раньше теперь не будет

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о неприкосновенности народных депутатов

Как передает Politeka.net со ссылкой на официальный сайт главы государства, речь о Законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с Законом Украины «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины» № 388-IX от 18 декабря 2019 года.

Отмечается, что документ направлен на гармонизацию положений законодательных актов с соответствующими конституционными нормами.

"Закон определяет особенности в части начала досудебного расследования в отношении народного депутата Украины, задержание, избрание в отношении него меры пресечения, проведения следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий", - сообщает пресс-служба президента.

Ранее мы писали, 18 декабря депутаты Верховной Рады во втором чтении проголосовали за принятие закона об отмене неприкосновенности народных избранников. Высказались "ЗА" 291 депутат.

Согласно документу, данные о совершении нардепом уголовного преступления должен вносить в ЕРДР генеральный прокурор или тот, кто исполняет его обязанности. Кроме того, все следственные мероприятия по делу, которые будут осуществлять сотрудники НАБУ и ГБР, должны пройти согласование генпрокурора.

Кроме того, теперь следственный судья будет рассматривать ходатайства, а не Верховная Рада, как это было ранее.

Также мы писали о том, что Зеленский подписал закон об Избирательном кодексе, работа над которым велась четыре года. Согласно новым правилам, избиратели смогут голосовать не только за политические партии, но и за конкретных людей в их списках, мажоритарка исчезнет, ​​а избиратели будут выбирать только партии, которые пройдут в парламент.

В первом чтении закон приняли еще при правлении пятого президента Петре Порошенко. В сентябре этого года Зеленский ветировал закон и вместе со своими предложениями отправил его на доработку в ВР.

Напомним, отмена депутатской неприкосновенности: раскрыта главная угроза для Украины

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