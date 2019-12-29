Закон вступает в силу через четыре месяца со дня даты его опубликования

Президент Украины подписал закон о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Соответствующая информация размещена на «Правительственном портале».

Президент Украины Владимир Зеленский 29 декабря подписал закон о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Тематические требования Европейского Союза были учтены в новом ЗУ и весь он в целом направлен на имплементацию в законодательство Украины европейский стандартов.

В частности, ЗУ предусматривает внедрение рекомендаций экспертов Комитета совета Европы MONEYVAL. Вышеупомянутые рекомендации были представлены в результате пятого раунда взаимной оценки Украины в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

Закон вступает в силу ровно через четыре месяца со дня даты его опубликования.

Напомним также, ранее Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

25 ноября президент Украины Владимир Зеленский поставил свою подпись под ЗУ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов» № 263-ІХ:

«Задачей закона является восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также введение института взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления», - идет речь в опубликованном сообщении.

Напомним, отмена депутатской неприкосновенности: раскрыта главная угроза для Украины

Также Politeka писала, что выборы в Украине будут проходить по-новому, подписан важный документ: что нужно знать