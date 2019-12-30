Лидер РФ Владимир Путин не поздравил с новым годом президента Украины Владимира Зеленского

Об этом пишет Рoliteka.net, со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В частности, на сайте был размещены поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом лидерам 41 стран.

В списке поздравленных лиц оказались его коллеги из Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп, а также канцлер Германии Ангела Меркель и венесуэльский лидер Николас Мадуро.

Однако туда не вошли президенты Украины и Грузии Владимир Зеленский и Саломе Зурабишвили, а также президенты Латвии, Литвы, Польши, Эстонии.

Тем временем пользователей соцсетей повеселило поведение российского президента, который по их мнению, устроил детский сад. Одни отметили, что это всё, на что способен Путин, а другие озадачились вопросом, а кто из других стран поздравил самого Путина.

«Кто получил – напрягся», «Великий пупа непоздравил тех кто плохо себя вёл», «А кто из лидеров других стран поздравил путина, кроме племени лумумба?», «У Путина - проблемы на внешней политике», «Кому нужны его поздравления?», «эх... когда уже повзрослеют эти дети в костюмах», «Это вроде как даже лучше что не получили!», «Это все на что способен Путин видимо)», - с иронией отмечают в сети.

Ранее сообщалось, что у Владимира Путина отличились жестким требованием по оккупированному Донбассу. Об этом в зале Верховной Рады рассказал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

В рамках очередного заседания Трехсторонней контактной группы в Минске Российская Федерация потребовала, чтобы Украина предоставила оккупированному Донбассу особый статус на постоянной основе.

Более того, как рассказывает замглавы МИД Украины, у Владимира Путина хотят, чтобы официальный Киев открыл новый КПВВ в прифронтовом Счастье.

По словам Боднара, Российская Федерация требует ввести на постоянной основе закон, принятый в 2014 году, хотя он подразумевает введение особого статуса на пару лет.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе