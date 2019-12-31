Президент страны-агрессора Владимир Путин внезапно решил "прервать" связи с оккупированным Донбассом

Как передает Politeka.net, скандальное заявление сделал его личный пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В частности, Владимир Путин решил внезапно откреститься от оккупационных группировок на Донбассе после того, как был проведен обмен пленными.

Как заявил Песков, Владимир Путин якобы не принимал участия в переговорах по обмену пленными на Донбассе, "но использовал свой авторитет, чтобы способствовать этому процессу".

Таким образом, Российская Федерация еще раз пытается "пропихнуть" пропагандистский миф о том, что российских войск на Донбассе нет.

Президент России не принимает участия в этих переговорах, в этих контактах, президент России использует свое влияние, свой авторитет с тем, чтобы способствовать осуществлению подобного обмена", – утверждает Песков.

Личный пресс-секретарь Путина также добавил, что у официального Киева нет прямых контактов с террористами "Л/ДНР", поэтому и существует трехсторонняя контактная группа.

"Собственно, если бы они были, то, наверное, дела бы шли гораздо легче в этом плане. Поэтому здесь трехсторонняя комиссия и так далее. Только потому, что отсутствуют прямые контакты", – резюмировал Песков.

Ранее мы сообщали о том, что 29 декабря был проведен масштабный обмен пленными между Украиной и оккупационными "Л/ДНР". Процесс состоялся в серой зоне на КПВВ "Майорское".

В рамках обмена Украина передала террористам 127 человек, а домой вернулись 76, среди которых 12 - пленные военнослужащие ВСУ.

Отметим, официальный представитель РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов сделал дерзкое заявление после обмена.

По его словам, после Нормандского саммита Украина якобы взяла на себя обязательство не возобновлять правовое преследование лиц, которые были освобождены при обмене пленными.

Соратник Владимира Путина утверждает, что официальный Киев взял на себя подобные обязательства на видеоконференции контактной группы, которая состоялась 23 декабря.

Напомним, названы фамилии всех освобожденных.

А еще Politeka писала, что освобожденный из плена украинец пригрозил Путину.

Также Politeka сообщала, что Юрий Романенко об рассказал освобождении беркутовцев.