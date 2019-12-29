Житель Макеевки пять лет провел в подвале

29 декабря прошел большой обмен пленными между Россией и Украиной

Стоя в очереди во время подготовки к обмену украинец Виктор Савин рассказал о том, что испытал и перенес за пять лет плена, и назвал вещи своими именами.

Видео его эмоциональной речи опубликовало «Радио Свобода», передает Politeka.

Звернення Василя Савіна, якого звільняють з ОРДО pic.twitter.com/pGYISsKylG — Радіо Свобода (@radiosvoboda) December 29, 2019

По словам узника, он пять лет подвел в подвалах "ДНР" на пяти квадратных метрах.

«Представьте, пять лет у себя в туалете прожить. Три месяца в колонии 32. Я попал в колонию, как в санаторий. Пять лет в подвале!. Вы понимаете, что это такое?! В 21 веке... Европейское государство…», – отмечает он.

Седоволосый Савин рассказал, что в колонии не было пыток и допросов, чего он с лихвой хлебнул в подвалах. Мужчина уверен, что рано или поздно справедливость восторжествует.

«Мы надолго не прощаемся. Это наша земля. Этой мой родной город. Я родился и вырос в нем. Я представлял Донецк от города Макеевки. Я много сделал для города. И за это я сидел в своем же городе, в своей же колонии, которой много помогал», – подчеркнул макеевчанин.

Поблагодарив украинского президента Владимира Зеленского за освобождение, мужчина закончил свою речь еще одним признанием:

«Владимир Путин напал на мою страну, топчет мою землю и прикидывается тем, что нет. Меня пытали представители России, меня охраняли бойцы ВДВ России. Я сам военный десантник, я знаю, кто есть кто!».

Ранее мы писали, что передача России «беркутовцев», участвовавших в расстреле людей в Киеве, символизирует окончательное прекращение дела Майдана.

Мы также писали, что политолог Андрей Смолий заявил: Украина отдает Путину откровенных убийц, которые таким образом смогут избежать наказания.

Украинцев возмутило такое положение вещей. Поэтому накануне обмена активисты и патриоты устроили акцию протеста под зданием Лукьяновского СИЗО из-за предстоящего обмена пленными.

Под зданием СИЗО собралось около 150 человек. Протестующие разделились на два лагеря: кто-то поддержал подобный шаг, поскольку оккупанты отпустят украинцев из плена, а другие жестко критиковали подобную поблажку для людей, которых обвиняют в тяжких преступлениях.

После полночи под зданием произошла стычка с силовиками. Правоохранителям удалось оттеснить протестующих, после чего с территории СИЗО выехал микроавтобус.

Среди тех, кого Украина отдала в РФ, – трое подозреваемых в теракте у Дворца спорта в Харькове в феврале 2015 года. Тогда погибли четыре человека, в том числе и 15-летний патриот Даня Дидык.

Напомним, Зеленский договорился с Путиным, вынесен фатальный приговор.

Как сообщала Politeka, Украина допустила фатальную ошибку и развязала руки Путину.

Также Politeka писала, что раскрыта страшная деталь обмена пленными 29 декабря, о которой молчали.