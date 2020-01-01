Мы решили вспомнить, какими были мировые лидеры 10 лет назад

Годы повлияли на внешность ключевых мировых лидеров, кто-то стал еще солиднее, другие же сдали и превратились в дряхлых стариканов

В сети набирает популярность флешмоб 10 Years Challange, где участники показывают, как изменились за прошедшее время. Инициатива коснулась и знаменитостей.

Politeka.net решила показать, как годы повлияли на ключевых мировых лидеров.



Дональд Трамп

В 2008 году никто не мог и помыслить, что эпатажный бизнесмен Дональда Трамп решит выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в США, скорее это могло восприниматься как шутка и ничего больше. В 2016 неожиданно не только для американцев, но и для всего мира, он решил пойти в президенты от Демократов Хиллари Клинтон.

Хотя в 2008 он весьма грубо высказывался о Хиллари Клинтон.

Смотря на снимки десятилетней давности, кажется, что политик совершенно не изменился.

Владимир Путин

Брежнев находился у руля СССР меньше, чем правит сейчас Путин РФ. Он даже формально занимал должность главы правительства РФ с 2008 по 2012 годы, посадив на президентское кресло своего соратника Дмитрия Медведева

Постоянные военные конфликты с соседними странами вовсе не омолодили президента РФ, он заметно поплохел. А многие пользователи сети и вовсе подозревают президента РФ в использовании уколов красоты.

Владимир Зеленский

Удачные школьные опыты с юмором и определили его будущую профессию, несмотря на то, что в университете он учился на юриста. Сначала - команда КВН «95-й квартал». Затем - одноименная студия. Телепроекты, мюзиклы, съемки в кино, продюсирование фильмов, популярность и на Украине, и в России. А потом произошел 2019 год.

Владимир Зеленский - вот главная сенсация и феномен украинской президентской кампании 2019. Все социологи безоговорочно отдавали победу в первом туре ему - комику, не имеющему никакого политического багажа за плечами. Да и во втором его шансы против действующего главы государства Петра Порошенко были намного выше.



За 10 лет Владимир Зеленский практически не изменился, разве-что возмужал.

Виктор Ющенко

Третий президент Украины Виктор Ющенко пришел к власти на волне оранжевой революции, но в последующие годы растерял всю народную поддержку.



Барак Обама

44 президент США Барак Обама занял овальный кабинет Белого дома в начале 2009 года, и проработал два президентских срока.

Напомним, новый обмен пленными, у Зеленского раскрыли фатальные детали.

Как Politeka писала, что Зеленский не сдержался и выдал главный секрет обмена пленными

Также Politeka сообщала, что освобожденный из плена украинец пригрозил Путину.