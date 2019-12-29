Зеленский встретил пленных в Борисполе с самолета и провел пресс-конференцию

Владимир Зеленский встретил украинцев в аэропорту, а потом поговорил с прессой. Он отметил, что главное, что украинцы дома. Об этом пишет Politeka.

"Добрый вечер, уважаемые украинцы. Я хочу поздравить всех украинцев. Я не знаю, как это назвать. Самое главное, это люди дома. Первая часть, про что договаривались в нормандском формате, выполнена. Мы вернули наших людей, освобождены 81 человек. 76 сейчас в Украине. Шесть остались на временно оккупированной территории, так как там их семьи, если они захотят приехать сюда, мы им обеспечим все, что им нужно", - сказал Зеленский.

Володимир Зеленський зустрічає звільнених українців в аеропорту «Бориспіль». Володимир Зеленський зустрічає звільнених українців в аеропорту «Бориспіль». Gepostet von Офіс Президента України am Sonntag, 29. Dezember 2019

Президент рассказал и о том, что в России и Крыму еще много украинцев.

"Мы понимаем, что очень много наших людей на территории Российской Федерации. И много из Крыма перевезенных. Это другой вопрос, которым мы тоже заняты.", - добавил Зеленский.

Президенту пришлось отвечать на вопросы о беркуте. Зеленский заявил, что таким были условия обмена.

"Да, это условия всех на всех в этом обмене. Мы забирали наших героев. Я считаю, что это было сложное решение, решение политическое. Я считаю, что наши военные, наши журналисты, они все герои.", - сказал Зеленский.

В конце президент заявил, что он готов был отдать даже 100 беркутовцев ради одного украинского разведчика. Интересно, что это условие обмена, с беркутом, скрывали.

"Если бы они остались, то мы бы не получили наших разведчиков, не получили бы парней, которые защищали Дебальцево. Для меня они герои. А если бы мы оставили беркутовцев, если бы было решение суда, то они получили бы пять лет лет. Мы возвращаем живых людей. Я вам больше скажу, если бы у меня было еще 100 беркутовцев, и мне бы предложили одного разведчика. Я бы им отдал 100 беркутовцев и вернул бы живого разведчика.", - заключил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что украинцы устроили акцию протеста под зданием Лукьяновского СИЗО из-за предстоящего обмена пленными.

Как известно, суд под личное обязательство отпустил бывших бойцов "Беркута", обвиняемых в расстреле активистов Революции Достоинства.

Бывших силовиков готовят к обмену с оккупационными формированиями "Л/ДНР", и это вызвало негодование среди украинцев, которые решили устроить настоящий бунт под Лукьяновским СИЗО.

Напомним, названы фамилии всех освобожденных

А еще Politeka писала, что освобожденный из плена украинец пригрозил Путину

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