Это был не последний обмен

Украина намерена добиться возвращения домой еще 300 пленных

Как передает Politeka.net, об этом заявила представитель Украины в ТКГ Валерия Лутковская.

По ее словам, она намерена поднимать этот вопрос на очередных переговорах в Минске.

Речь идет, в первую очередь, о возвращении пленных с территорий ОРДЛО, контролируемых российско-оккупационными войсками.

"У нас на сегодня есть действительное подтверждение об около сотни человек, которые имеют документы - их родственники показывают, что следственный изолятор принимает передачи (для удерживаемых, - ред.) и выдает соответствующие справки... Я объективно понимаю, что еще около 200 человек там находятся без документов...Поэтому я так примерно предполагаю, что еще по 300 человек мы будем вести переговоры", - подчеркнула Лутковская во время общения с журналистами в Борисполе.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в своем микроблоге Twitter добавил, что официальный Киев будет продолжать обсуждение по поводу обмена по формуле "всех на всех" на следующих саммитах лидеров стран Нормандской четверки.

Ранее мы сообщали о том, что 29 декабря был проведен масштабный обмен пленными между Украиной и оккупационными "Л/ДНР". Процесс состоялся в серой зоне на КПВВ "Майорское".

В рамках обмена Украина передала террористам 127 человек, а домой вернулись 76, среди которых 12 - пленные военнослужащие ВСУ.

Также мы рассказывали, что Владимир Зеленский не сдержался и раскрыл главный секрет относительно обмена пленными. Глава государства заявил, что готов был отдать бывших беркутовцев даже на одного пленного украинского разведчика, лишь бы он вернулся домой.

"Да, это условия всех на всех в этом обмене. Мы забирали наших героев. Я считаю, что это было сложное решение, решение политическое. Я считаю, что наши военные, наши журналисты, они все герои", - добавил он.

Напомним, названы фамилии всех освобожденных

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