Президент Владимир Зеленский может повторить судьбу одного из своих предшественников

Такое мнение высказал политический аналитик Александр Кочетков, передает «Главред».

По его мнению, трагедия Зеленского заключается в том, что он искренне желает добра Украине, но он не знает, как этого достичь.

Кочетков уверен, что в отличие от экс-президента Петра Порошенко, нынешний лидер страны очень искренний и совершенно не жадный.

По его мнению, если глава государства не осознает необходимость переформатирования своего окружения и исполнительной власти, не решит проблему отсутствия стратегического видения ситуация, то он повторит судьбу бывшего президента Виктора Ющенко.

"…участь Януковича (экс-президент Виктор Янукович - Ред.) Зеленскому не грозит - бежать из страны ему вряд ли придется, потому что он не ворует и не хочет этого делать, не строит схем ради собственного обогащения - ему попросту не от чего бежать…", - добавил аналитик.

Ранее сообщалось, что для президента Владимира Зеленского практически весь 2020 год будет очень напряженным.

Когда речь идет о гороскопе общественного деятеля, занимающего высокий пост, трудно отделить личные показатели гороскопа от служебных, так как президент всегда на работе. Поэтому утверждать, как именно реализуются эти показатели, каких событий жизни президента они будут касаться, трудно. Но то, что 2020 год будет крайне сложным для Владимира Зеленского, это однозначно.

Напряженные аспекты гороскопа будут требовать от Зеленского преодолевать препятствия, прилагать дополнительные усилия, решать многочисленные возникающие проблемы и не дадут расслабиться. В его гороскопе на 2020 год нет позитивных аспектов, что обещает сложности во всех сферах его жизни. Потому наступающий год, без сомнения, станет одним из самых трудных лично для Владимира Зеленского.

Напомним, "слуги народа" похвастались рекордными гонорарами: Зеленскому и не снилось.

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