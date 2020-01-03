Президент страны-агрессора Владимир Путин хоть и считает, что Украины не существует, но он "по-советски" ее любит

Подобное мнение озвучил публицист и журналист Павел Казарин, передает 24.

По его словам, на замену Владимиру Путину может прийти человек, у которого нет никаких эмоциональных сантиментов.

Казарин также отметил, что Владимир Путин является заложником своей ментальности и своей профессии, а его возможный преемник вполне потом может победить Украину.

"Люди, которые явлются выходцами из спецслужб, обречены быть профессиональными конспирологами. Это является сущностью их профессии. Когда эти люди оказываются в президентском кресле, они становятся заложниками своего прошлого", – объяснил Казарин свою точку зрения.

Публицист также напомнил, что Владимир Путин считает 1991 год одной из главных геополитических ошибок, но после него может быть человек, который посчитает, что он, например половинчато решал украинский вопрос.

"Кроме этого, Путин – очень советский человек. В определенном смысле он любит какую-то такую свою Украину. То есть, в своем представлении, как СССР – галушки, хорошо поют, "г" фрикативное, такие усачи, как в ансамбле песни и танца. Таких украинцев он, возможно, даже любит. Однако ему на замену может прийти человек, у которого нет никаких эмоциональных сантиментов. Мы должны понимать, что такой человек вполне может победить. Поэтому я не думаю, что ряд украинских вызовов и испытаний зависит от продолжительности жизни одного российского политика", - резюмировал Казарин.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин готовит реванш за катастрофу века. По прогнозам политолога и доктора исторических наук Валерия Соловья, сейчас глава РФ бросит все силы на укрощение Беларуси, но на ней он не остановится.

Устав от несговорчивости Александра Лукашенко в вопросе создания Союзного государства, в Кремле решили перестать заигрывать с президентом Беларуси и аннексировать его страну более решительными действиями.

Однако одной Беларусью аппетиты Путина не ограничатся. Дальше будет непокорная Украина. Выход у главы РФ один, считает Соловей: «послать ихтамнетов и «Украина тогда присоединяется к союзу братских славянских государств».

Напомним, Зеленский поставил Украину под удар после разговора с Путиным.

Как сообщала Politeka, невменяемый муж Скабеевой "забрал" Днепр у Украины.

Также Politeka писала, топ-пропагандист Соловьев вычеркнул Украину из истории, безумное заявление попало на камеру.