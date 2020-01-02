Президент Украины Владимир Зеленский даже не понимал, что может случиться

На имидж России сыграло поздравление Владимира Путина от главы Украины Владимира Зеленского

Так прокомментировал новогоднюю беседу двух президентов блогер и преподаватель KSE Валерий Пекарь изданию Обозреватель.

Он отметил, что это позволяет РФ лишний раз подчеркнуть свое неучастие в войне на Донбассе, а также называть ситуацию в ОРДЛО внутренним конфликтом в Украине.

Блогер отметил, что такие действия президента Украины Владимира Зеленского сыграют на руку лишь Российской Федерации. Кроме того, она может стоить Украине огромных жертв.

"Такие действия играют на долгострочную путинскую цель отменить санкции, что позволит ему развязать руки для более активного вмешательства в украинские дела – политические и экономические. В том числе военным путем. Эта ошибка Зеленского не просто плохой вкус, а может стоить человеческих жизней в будущем", – подчеркнул эксперт в интервью.



