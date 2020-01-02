Одиозный пропагандист Евгений Попов не сдержал своего ехидства

Один из топ-пропагандистов Кремля, муж Ольги Скабеевой, Евгений Попов отметился бредовым заявлением об Украине

Пропагандистское телевидение Российской Федерации снова взорвалось возмущениями из-за водной блокады аннексированного Крыма, заявив, что Днепр является исконно русской рекой.

Претензию озвучил скандальный телеведущий и ярый украинофоб Евгений Попов, который ведет пропагандистскую программу "60 минут" на канале "Россия 1".

"Киевские власти, возомнившие себя повелителями рек и каналов, настолько увлеклись водной блокадой нашего Крыма, что совершенно забыли, что великая река Днепр сквозь леса и горы мчит свои воды в Украину с территории Смоленской области через наших братьев белорусов", – отметил невменяемый рупор Кремля.

После этого, невменяемый политик перешел к неуместным шуткам об аннексии и заявил, что оккупанты якобы имеют полное право пользоваться украинскими водными ресурсами.