Один из топ-пропагандистов Кремля, муж Ольги Скабеевой, Евгений Попов отметился бредовым заявлением об Украине
Пропагандистское телевидение Российской Федерации снова взорвалось возмущениями из-за водной блокады аннексированного Крыма, заявив, что Днепр является исконно русской рекой.
Претензию озвучил скандальный телеведущий и ярый украинофоб Евгений Попов, который ведет пропагандистскую программу "60 минут" на канале "Россия 1".
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"Киевские власти, возомнившие себя повелителями рек и каналов, настолько увлеклись водной блокадой нашего Крыма, что совершенно забыли, что великая река Днепр сквозь леса и горы мчит свои воды в Украину с территории Смоленской области через наших братьев белорусов", – отметил невменяемый рупор Кремля.
После этого, невменяемый политик перешел к неуместным шуткам об аннексии и заявил, что оккупанты якобы имеют полное право пользоваться украинскими водными ресурсами.
"Смоленск, я просто напомню братьям-украинцам, был, если уже идти по стопам украинской власти, аннексирован князем Олегом еще в 882 году. Соответственно, Крым имеет абсолютно законное право на поставку издревле русской днепровской воды", – гнусно высказался Попов.
Также ранее сообщалось, что российский пропагандист, политолог Алексей Мартынов оскорбительно высказался об национальной одежде украинцев.
Свои едкие заявления украинофоб сделал во время пропагандистской телепередачи "60 минут", которую ведут неизменные скандальные телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов.
Он с криками начал угрожать, что Украины вскоре не будет, и якобы нечего составлять законопроекты и переживать за украинский язык.