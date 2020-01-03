В документе заинтересованы не только Киев и Москва

Стали известны нюансы важной для Украины газовой победы над Россией

Об этом в комментарии журналистам рассказал эксперт Валерий Клочок, передает 24.

По его словам, подписание соглашения о транзите газа через Украину было неизбежным, а в этом документе заинтересованы не только Киев и Москва, но и Европейский Союз.

Клочок не сомневается, что газовое соглашение — важная победа для Украины с точки зрения государственной безопасности.

"Газпром заинтересован зайти на европейский рынок, у него есть проблема сбыта. Надо же России бюджет наполнять. Российская экономика – сырьевая. Мало производится готового товара. И Европа для России – потенциальный клиент для сбыта газа", - объяснил эксперт свою точку зрения.

Аналитик также рассказал, что ЕС заинтересован в наличии сразу нескольких газовых рынков, поскольку топливо тогда становится дешевым, при этом создаются благоприятные условия для других участников.

"В геополитическом плане Украина выиграла. Сумма транзитного контракта семь миллиардов долларов за пять лет – не так много. Но здесь нельзя мерить деньгами. Это вопрос государственной безопасности", - резюмировал Клочок в общении с журналистами.

Ранее мы сообщали о том, что Украина подписала газовый контракт с Россией. Известно, что соглашение о транзите газа через нашу страну было подписано на 5 лет.

"Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим как минимум более $7 млрд. Стороны могут продлить контракт еще на десять лет", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Согласно договору, в 2020 году минимальный объем прокачки составит 65 млрд кубометров, а в 2021-2024 — по 40 млрд.

Как рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, Россия подписала договор по европейскому принципу "качай или плати".

Напомним, в Украине придумали, как заставить Москву отказаться от строительства «Северного потока-2».

Как сообщала Politeka, стало известно, чем обернется для Украины и ЕС новая авантюра Путина.

Также Politeka писала, что в Европе решат судьбу транзита российского газа через Украину.