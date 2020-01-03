Всплыли новые детали международного скандала, в который оказались втянуты Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Об этом информирует телеканал CNN.

В частности, в сеть были слиты неотредактированные документы, которые были проанализированы Just Security (портал, посвященный освещению и анализу законодательства и политики в области национальной безопасности).

Выяснилось, что лидер Белого дома Дональд Трамп лично отдал распоряжение заморозить выплату военной помощи Украине.

Среди слитых документов было найдено письмо, датированное 30 августа, от заместителя директора по программам нацбезопасности Майкла Даффи к исполняющей обязанности контролера Пентагона Элейн МакКускер, в котором было сказано, что замораживание помощи Украине будет продолжаться по недвусмысленному указанию президента Соединенных Штатов.

"Четкое указание от президента США Дональда Трампа на дальнейшее сохранение (замораживания)", – написал Майкл Даффи в электронном письме, которое до сих пор было доступно только в отредактированной форме и не было предоставлено следователям Палаты представителям, проводящим расследование относительно импичмента президенту.

Ранее мы рассказывали о том, что у Дональда Трампа ошарашили решением по Украине. Известно, что решение Дональда Трампа блокировать предоставление военной помощи Украине встретилось с мощным противостоянием в США.

Противники блокировки, в том числе из близкого окружения президента, считали, что такой шаг навредит национальным интересам США.

Министр обороны Марк Эспер, бывший советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон и глава Госдепа США Майк Помпео убеждали президента не делать этого, но безуспешно.

Что касается Майка Помпео, то он срочно отменил свой официальный визит в Украине. Вероятно, это связано с нападением на американское посольство в Ираке, за которым стояли иранские спецслужбы.

Напомним, тайный разговор Зеленского с Трампом: президент ошарашил дерзким поступком, "должны...".

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