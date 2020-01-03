Всплыли новые детали международного скандала, в который оказались втянуты Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Об этом информирует телеканал CNN.
В частности, в сеть были слиты неотредактированные документы, которые были проанализированы Just Security (портал, посвященный освещению и анализу законодательства и политики в области национальной безопасности).
Выяснилось, что лидер Белого дома Дональд Трамп лично отдал распоряжение заморозить выплату военной помощи Украине.
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Среди слитых документов было найдено письмо, датированное 30 августа, от заместителя директора по программам нацбезопасности Майкла Даффи к исполняющей обязанности контролера Пентагона Элейн МакКускер, в котором было сказано, что замораживание помощи Украине будет продолжаться по недвусмысленному указанию президента Соединенных Штатов.
"Четкое указание от президента США Дональда Трампа на дальнейшее сохранение (замораживания)", – написал Майкл Даффи в электронном письме, которое до сих пор было доступно только в отредактированной форме и не было предоставлено следователям Палаты представителям, проводящим расследование относительно импичмента президенту.
Ранее мы рассказывали о том, что у Дональда Трампа ошарашили решением по Украине. Известно, что решение Дональда Трампа блокировать предоставление военной помощи Украине встретилось с мощным противостоянием в США.
Противники блокировки, в том числе из близкого окружения президента, считали, что такой шаг навредит национальным интересам США.
Министр обороны Марк Эспер, бывший советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон и глава Госдепа США Майк Помпео убеждали президента не делать этого, но безуспешно.
Что касается Майка Помпео, то он срочно отменил свой официальный визит в Украине. Вероятно, это связано с нападением на американское посольство в Ираке, за которым стояли иранские спецслужбы.
Напомним, тайный разговор Зеленского с Трампом: президент ошарашил дерзким поступком, "должны...".
Как сообщала Politeka, Курт Волкер раскрыл отношение Трампа к Зеленскому: подробности.
Также Politeka писала, что Трамп приказал заморозить помощь Украине: всплыли детали.