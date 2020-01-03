Андрей Пальчевский рассказал о парадоксальной ситуации, которая возникла в украинской политике

Как передает Politeka.net, такое заявление известный украинский бизнесмен и телеведущий сделал в эфире программы «Чому так?». (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

«Состоялось уникальное событие. Никто из тех, кто писал нашу Конституцию. Никто из этих неглупых, наверное, людей. Я говорю наверное, потому что Конституцию нашу надо немножечко менять, друзья мои. По многим показателям, в первую очередь потому, что не было предусмотрено, когда президент выигрывает выборы и президентская партия получает почти конституционное большинство. И таким образом, я не о Зеленском, я вообще, создается предпосылка для узурпации власти», - заявил Пальчевский.

По его словам, в такой ситуации парламент принимает те решения, которые хочет президент.

«Нет столкновения ветвей власти. Это не было предусмотрено нашим законодательством. Некоторые люди могут сказать, да, но мы доверяем президенту, мы доверяем президенту так, что мы готовы отдать ему самое дорогое, что у нас есть – наш парламент. Нет, не готовы. Потому что абсолютная власть только развращает абсолютно», - отметил Пальчевский.

При этом он добавил, что даже в период Советского союза такой концентрации власти в руках одного человека не было.

«Все решения принимались одним человеком на верху, но этот человек был ограничен политбюро, даже там, в советское диктаторское время. А у нас? Кто ограничит волю президента?», - заявил Пальчевский.

Напомним, Пальчевский резко высказался о выборах мэра Киева: "это бесславная должность".

Как сообщала Politeka, Пальчевский расставил все точки после нормандской встречи.

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