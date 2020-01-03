В 2020 году Украина окажется в серьезной опасности из-за войны на Ближнем Востоке

Как сообщает Politeka.net, такой прогноз сделал украинский политолог и блогер Владимир Горбач.

Одно из главных событий в мировой политике в 2020 году будут связаны с нашей соседкой - Беларусью. Ведь Российская Федерация начнет делать попытки аннексировать Беларусь. Тем более, что РФ делает такие попытки еще с 2019 года.

Например, Российская Федерация прекратила поставку нефти в экономику Александра Лукашенко.

По мнению блогера, что еще худшие события развиваются на Ближнем Востоке. Трамп решил ликвидировать второго человека в неформальной политической иерархии Ирана. Такое событие даже больше, чем ликвидация Бен Ладена, ведь за того никто не собирался мстить.

Кроме того, он обратил внимание, что в Сирии и Ливии существует российский след. В этих воюющих странах Росся и Турция оказалась на разных сторонах фронта.

Ко всему прочему, в Ливии российские наемники воюют на стороне генерала Хафтара, который хоть и борется за Триполи, но сам базируется в Киренаики – восточной части ливийского побережья. И еще он поддерживается генералитетом Египта. Поэтому вряд ли турки пойдут в Киренаики и этот конфликт еще долго не закончится.

По словам Владимира Горбача, все мировые события не смогут не отразится на ситуации в Украине.

"Очень тревожное начало года и нас оно тоже коснется. Просто не может не задеть", - подытожил эксперт.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе.