Президент России Владимир Путин пытается всеми силами возглавить Союзное государство
Как передает Politeka.net, так российский военный эксперт и блогер Эль Мурид прокомментировал новость о том, что Россия остановила поставки нефти в Беларусь.
"По всей видимости, Путину так сильно хочется стать президентом Союзного государства, что аж невтерпеж. Поэтому Лукашенко уже не намекают, а просто грубо выкручивают руки, чтобы он подписал все бумажки и не мешал кремлевскому партнеру решать свои проблемы", - считает он.
По словам эксперта, в таких действиях Путина нет ничего нового.
"Шантаж нефтью и газом - база и основа российской политики. Когда наши чиновники рассказывают, что нефть и газ - это просто бизнес, никакой политики, выглядит это очень глупо. Просто потому, что примеров обратному более чем достаточно", - заключил он.
Бесстыжая Леся Никитюк посветила прелестями в невидимом топе: "Вау, какие формы"
Аппетитная дочь Игоря Крутого похвасталась идеальным телом в экстра-мини: "все аж выпирает"
Пугачева опозорилась перед Путиным, споры не утихают: "Как и 40 лет назад..."
Сочная внучка Боярского показала свои "дары природы" крупным планом: "Бомба"
Ранее стало известно, что Россия остановила поставки нефти в Беларусь, два нефтеперерабатывающих завода в республике продолжают работу, но их загрузка снижена до минимально допустимого уровня.
Добавим, что президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко 30 и 31 декабря провели два телефонных разговора, во время которых обсуждали поставки российской нефти в Беларусь, а также вопросы поставок и транзита газа.
Напомним, в Украине придумали, как заставить Москву отказаться от строительства «Северного потока-2».
Как сообщала Politeka, стало известно, чем обернется для Украины и ЕС новая авантюра Путина.
Также Politeka писала, что в Европе решат судьбу транзита российского газа через Украину.