Президент России Владимир Путин пытается всеми силами возглавить Союзное государство



Как передает Politeka.net, так российский военный эксперт и блогер Эль Мурид прокомментировал новость о том, что Россия остановила поставки нефти в Беларусь.



"По всей видимости, Путину так сильно хочется стать президентом Союзного государства, что аж невтерпеж. Поэтому Лукашенко уже не намекают, а просто грубо выкручивают руки, чтобы он подписал все бумажки и не мешал кремлевскому партнеру решать свои проблемы", - считает он.

По словам эксперта, в таких действиях Путина нет ничего нового.

"Шантаж нефтью и газом - база и основа российской политики. Когда наши чиновники рассказывают, что нефть и газ - это просто бизнес, никакой политики, выглядит это очень глупо. Просто потому, что примеров обратному более чем достаточно", - заключил он.

Ранее стало известно, что Россия остановила поставки нефти в Беларусь, два нефтеперерабатывающих завода в республике продолжают работу, но их загрузка снижена до минимально допустимого уровня.

Добавим, что президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко 30 и 31 декабря провели два телефонных разговора, во время которых обсуждали поставки российской нефти в Беларусь, а также вопросы поставок и транзита газа.

Напомним, в Украине придумали, как заставить Москву отказаться от строительства «Северного потока-2».

Как сообщала Politeka, стало известно, чем обернется для Украины и ЕС новая авантюра Путина.

Также Politeka писала, что в Европе решат судьбу транзита российского газа через Украину.