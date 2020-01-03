Над российским президентом Владимиром Путиным продолжают ярко насмехаться в социальных сетях

Об этом пишет Politeka.net ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На этот раз Владимир Путин стал героем курьезного видео, посвященного Новому году.

На нем можно увидеть президента РФ, сидящего за столом с бокалом шампанского.

Рядом с ним стоит мужчина с бокалом сока, а на диване в чувства приводят женщину, которая не верит, что за их столом сидит глава Кремля.

"Что тут происходит?", - говорится в подписи к курьезному видеоролику.

"Это притон наркоманов!", "То ли мумия, то ли Фантомас. То ли мумия Фантомаса", "Если Ваш Новый год не похож на этот, даже не думайте меня приглашать", "После этого не говорите мне, что у Путина двойника нет", "Это тройник!", "Народ гуляет...", "Не верю !Кружка не пластиковая, это не Путин!", "Его на корпоративы заказали", "Свадебный генерал", - шутят пользователи в комментариях под публикацией, которая произвела фурор в социальных сетях.

Ранее мы сообщали о том, что новую дочь Владимира Путина засекли в Европе. Поводом для насмешек стало новогоднее выступление Владимира Путина.

Пользователей социальных сетей смутило жестикулирование и манера озвучивания текста президента России, что они его решили сравнить с молодой активисткой Гретой Тунберг.

В соцсети Twitter опубликовали фотожабу, на которой можно увидеть практически одинаковых Владимира Путина и Грету Тунберг.

Пользователи настолько "вдохновились" их выступлениями, что выдвинули предположение, что эмоциональная Грета Тунберг может быть дочерью российского президента Владимира Путина.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе