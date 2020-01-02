Актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев высказал свое мнение относительно нашумевшего сериала "Сваты" студии "Квартал 95"

Кроме того, он высказал непонимание того, как актер, поддержавший аннексию Крыма (Федор Добронравов), может играть в украинском сериале и получать активную поддержку его создателей.

Как сообщает Politeka.net, такое мнение актер озвучил в интервью на Youtube-канале "Еспресо" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Я не понимаю, как можно быть гражданином страны и при этом не чувствовать… допускать такое мнение, что человека, который откровенно поддерживает оккупацию твоей страны, ты можешь снимать в своих фильмах. Добиваться через суд, и добиться наконец возобновления этого сериала. Тем более, если ты — президент. Это вообще не монтируется у меня ни в голове, ни в сердце", - отметил режиссер, высказав свое непонимание.

Как добавил Сеитаблаев, в этой ситуации он видит прямую поддержку заявлений Добронравова, что же касается определения "бизнес" для сериала "Сваты", его режиссер назвал "бизнесом на крови".

Сеитаблаев также предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому съездить с ним в Крым.

К тому же режиссер отметил, что Зеленскому необходимо посмотреть в глаза детям, чьи родители находятся сегодня в СИЗО лишь за то, что в феврале 2014-го они вышли на улицы своих городов с украинскими флагами и выразили протест против оккупации полуострова Россией.

Напомним, "слуги народа" похвастались рекордными гонорарами: Зеленскому и не снилось.

Как сообщала Politeka, Зеленский отомстил за проваленный закон, отдан приказ о закрытии игровых залов