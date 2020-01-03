«95-й квартал» Владимира Зеленского подшутил над Александром Лукашенко

На Youtube появился новогодний выпуск "Вечернего квартала", в котором актеры пародировали политических деятелей, сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, во время одного из номеров актеры спародировали Александра Лукашенко, который позвонил Владимиру Зеленскому.

«Алло, Владимир Александрович, мы когда с вами в Житомире виделись, я там зажигалку потерял. Мне когда-то ее посол Латвии дарил. Типа хорошая такая, вы не находили? – Да, нашли, конечно. – Ага.... это вам. С Новым годом!», – пошутили «кварталовцы».

Отметим, что Владимир Зеленский находился в зале во время съемок новогоднего выпуска «Квартала 95».

Под видео в сети Youtube появилось много комментариев. Украинцы считают, что по глазам Зеленского видно, что он хочет на сцену.

«Заленский в зале. По глазам видно, что хочет на сцену)», «Это точно, он был заводилой в квартале», – пишут в сети.

Также украинцы пожелали успеха Зеленскому в Новом году:

«Двойной удар за одну ночь! Человек, обладающий самоиронией - не победим! Кварталу и Вове желаю успехов и не только творческих в Новом Году!».

Но были и негативные комментарии. Некоторым выпуск показался несмешным: «Нечего смешного я так и не увидела, одно и тоже, как всегда в 95, сами рассказали, сами над этими шутками посмеялись».

Пользователи сети обычно отвечали на негатив сарказмом.

«Ну так смотрите кривое зеркало, там Петросян», – ответили на это.

Напомним, что ранее Александр Лукашенко приехал в Украину с делегацией в составе 500 человек. Официальная встреча состоялась в здании Житомирской областной государственной администрации, непосредственная же встреча Лукашенко Зеленским – состоялась в аэропорту Житомира. Так на опубликованных кадрах видно, что Александр Лукашенко прибыл в украинский аэропорт на российском Ми-172. Несмотря на это, появление президента Беларуси на украинской земле было весьма эффектным – именно «невычурный» старенький воздушный транспорт Лукашенко и отметили журналисты прежде всего.

Напомним о кортеже Зеленского и Лукашенко, который ошеломил украинцев, кадры слили в сеть

Как сообщала Politeka, у Зеленского серьезные проблемы, приближается первый раскол «Слуги народа».

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