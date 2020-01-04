Владимир Путин продолжит военную агрессию в Украине, если Запад не окажет ему сопротивления

Подобное мнение в интервью журналистам рассказал бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, передает Апостроф.

По его словам, Владимир Путин вряд ли решится на полномасштабное вторжение в Украину со стороны Черного моря, но агрессия на оккупированных территориях будет продолжаться до тех пор, пока ему "по зубам не дадут" США.

"Россия, судя по всему, довольна сложившейся ситуацией. Они незаконно аннексировали Крым и превратили его в военную базу для своих операций в Сирии и Ливии. На Донбассе они создали такой себе испытательный полигон для новых образцов оружия и приобретения войсками боевого опыта. И Кремль демонстрирует нулевые намерения прекратить это", – озвучил генерал США свою точку зрения.

Бен Ходжес утверждает, что если цивилизованный Запад не будет вести себя с россиянами, как положено, они и дальше будут заниматься противозаконной деятельностью.

"В то же время Россия не хочет чего-то большего, она выполняет свои стратегические цели и получает важный реальный опыт. Западу следует сплотиться и усилить давление на РФ, но, боюсь, некоторые страны будут выступать против таких действий в силу своих бизнес-интересов в РФ", - резюмировал высокопоставленный офицер американской армии.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин разработал безумный план по Украине. По словам публициста Виталия Портникова, Кремль с помощью непрекращаемой войны, транзита газа и прямых поставок топлива попытается уничтожить Украину.

Как утверждает Портников, президент РФ имеет два варианта развития событий. Первый сценарий состоит в том, что Украина остается при президенте Владимире Зеленском, но в этом случае Украина полностью остается подконтрольной Кремлю, а рычаги влияния в этом лишь помогут России.

Второй сценарий состоит в том, что придет время, когда на место Зеленского придет подконтрольный Российской Федерации президент Украины. Например, как в Молдове - второй Додон. В таком варианте вопрос о возращении Крыма будет навсегда закрыт.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе