Андрей Пальчевский рассказал о языковой проблеме, которая возникла в Украине

Как передает Politeka.net, такое заявление известный украинский бизнесмен и телеведущий сделал в эфире программы «Чому так?». (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)





Прежде всего, он напомнил слова главы Венецианской комиссии, которая "с трудом понимает, что означает языковой закон в Украине".

"Об этом также сказал руководитель наших соседей (Владимир Путин - ред.), намекнув что 34-38 процентов населения Украины в быту говорят на русском. Я с этой цифрой категорически не согласен, я считаю, что гораздо большее количество людей пользуются русским языком и не надо закрывать на это глаза", - заявил он и вызвал аплодисменты в зале.

Также он подчеркнул, что выступает за то, что Владимир Зеленский должен войти в историю как примиритель не только внешний, но и примиритель внутренний.

"Можно же поставить Львов и Донецк, чтобы они находили общий язык? Можно. Если этих людей будет объединять третий человек, который прекрасно прислушивается к мнению и тех, и других. Пока языковая проблема стоит очень остро", - заключил Пальчевский.

Ранее Андрей Пальчевский заявил, что президент Владимир Зеленский в 2019 году выиграл свою главную битву, поскольку страна избежала наихудшего.

«В этом году все могло оказаться гораздо хуже. Нас могла ждать инфляция - этого не произошло. Укрепление валюты состоялось. Хотим мы этого, или нет. Лучше, когда ты получаешь в долларовом эквиваленте больше, чем получал а 10-15%. Правда, заслуги в этом самого президента немного. Здесь главная заслуга Зеленского - что он выиграл выборы и убрал главного крестопродавца Украины - Петра Порошенко. Который играл и играет до сих пор на этих обязательствах», - отметил он.

Напомним, Пальчевский резко высказался о выборах мэра Киева: "это бесславная должность".

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