Украинский политик Николай Томенко резко высказался о снятие неприкосновенности в Украине



Как передает Politeka.net, свой комментарий он дал в эфире телеканала "НАШ". (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)





Прежде всего он напомнил предвыборное обещание Владимира Зеленского, который обещал снять неприкосновенность со всех.

"Как вы знаете, у судей остается неприкосновенность, это очень сложная процедура из-за верховного суда. Закон об импичменте у нас есть и закон о специальных следственных комиссиях у нас, к счастью, подписан", - отметил он.

Но также он подчеркнул, что по поводу депутатов ситуация обстоит другим образом.

"Генеральный прокурор, которого все боятся, а у президента руки трусятся, подписал документ, который отменяет действие законодательства и действия тех людей, которые теоретически расстреливали людей на майдане. Это стопроцентный человек президента и нужно было в конституции прописать в скобках: депутатская неприкосновенность может быть снята с разрешения президента или его стопроцентного генерального прокурора", - заявил политик.



Он подчеркнул, что разрешение на регистрация преступления содеянного народным депутатом должен дать генеральный прокурор.

Напомним, 1 января вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности

Согласно принятым изменениям, статья 80 Конституции Украины излагается в новой редакции, которая не содержит положений о том, что народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность, и они не могут без согласия Верховной Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.



Напомним, отмена депутатской неприкосновенности: раскрыта главная угроза для Украины

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