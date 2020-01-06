Канцлер Германии Ангела Меркель прилетит в Россию, где встретится с Владимиром Путиным

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Как стало известно, визит запланирован на 11 января.

"В ходе переговоров имеется в виду обсудить актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ходе визита Путин обсудит с Меркель ситуацию в Украине, в частности относительно выполнения Минских соглашений и договоренностей "нормандской" четверки в декабре 2019 года.

Ранее мы писали, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель записала видеообращение, в котором пригласила в Германию жителей многих стран, это может стать отличным шансом для украинцев.

Так, Ангела Меркель заявила в видеообращении, что Германия приглашает на работу квалифицированных специалистов из третьих стран (стран, которые не являются членами Евросоюза прим. ред.).

По ее словам, многие предприятия безотлагательно ищут специалистов, поэтому Федеральное правительство Германии приняло стратегию привлечения квалифицированных специалистов.

Ко всему прочему, в Германии не хватает квалифицированных рабочих, по мнению Меркель, именно рабочие развивают экономику любой страны.

Она также отметила, что стратегия правительства Германии из привлечения квалифицированных работников включает всего три пункта:

- использование собственных кадровых ресурсов путем повышения уровня подготовки;

- привлечение рабочих из стран ЕС (сейчас таких в Германии 2,5 млн);

- приглашение работников из государств, не являющихся членами ЕС, поскольку европейцев не хватает для заполнения всех вакансий.

Специалисты из стран, которые не являются членами ЕС смогут приехать в Германию согласно новому закону, который должен будет вступить в силу 2 марта 2020 года.

Напомним, что выяснилось, что нашептала Меркель Путину в Париже, Зеленскому не позавидуешь.

Как сообщала Politeka, ссора Меркель и Путина набирает обороты.

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