Президент РФ Владимир Путин начал новую войну против Запада, ему даже удалось навязать игру не на повышение, а на понижение

Как сообщает Politeka.net, об этом в своем блоге в Facebook пишет журналист Алексей Панич.

По его мнению, активизация любого диалога с Российской Федерацией приведет лишь к минимизации собственных потерь со стороны Запада. В первую очередь это минимизация имиджевых потерь, ведь политики Запада не могут себе позволить пойти первыми на обостроение в отношениях с РФ.

Ранее Путин уже шантажировал Европу. Он говорил о том, что увеличит поток беженцев, если потребуется, кроме того, президент РФ утверждал, что всегда держит руку на пульсе.

Панич подчеркнул, что действия Запада в отношении Российской Федерации продиктованы логикой потерь, а не логикой любых достижений. Логика потерь никогда не приведет к миру, она всегда останется путем к войне.

«Вот в этом основополагающем плане, навязанная Россией Западу новая геополитическая война уже давно идет – хотя ее участники изо всех сил стараются не признавать это вслух. И эта война отнюдь не «холодная», а местами даже очень «горячая» – имея в виду не только Украину, но и, например, организованные спецслужбами РФ политические убийства в Западной Европе», - утверждает журналист.

Он также заметил, что в этом случае Украина стала заложником широких геополитических процессов.

Напомним, Боинг с украинцами рухнул под Тегераном.

Как сообщала Politeka, цены на нефть взлетели после крушения украинского самолета.

Также Politeka писала, что Иран пошел в атаку на США, выпущены ракеты.