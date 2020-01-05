Офис президента подтвердил поездку Владимира Зеленского в Оман и сообщил подробности

Об этом пишет Страна в воскресенье, 5 января.

Как стало известно, сейчас глава государства Владимир Зеленский пребывает в Омане.

"Там в ближайшие дни у него запланированы встречи на самом высоком уровне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеленский обсудит в Омане торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических связей и привлечение инвестиций в Украине.

Ранее мы писали, президент Украины с семьей засветился на отдыхе в Омане, в воскресенье утром, 5 января.

Согласно данным издания, Зеленский отдыхает на побережье Оманского залива близ столицы страны - городе Маскате. Живет он в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Этот отель - один из самых роскошных в Омане.

Стоимость одной ночи доходит до 4000 евро (если жить в президентском люксе).

Отмечается, что глава охраны президента Максим Донец отправился в эту страну заранее, чтоб подготовить поездку.

Также мы писали, Владимир Зеленский обогнал Владимира Путина в рейтинге популярности в России.

Об об этом в своем Facebook написал публицист и российский оппозиционер Геннадий Гудков.

По его словам, успех Зеленского объясняется тем, что простые россияне устали от "вечного президента" Путина.

"Поздравлял российский народ Путин, а все россияне обсуждают обращение Зеленского, который в эти дни стал самым популярным политиком ... России! Украинский президент сказал то, чего он него ждали не только 45 миллионов украинцев, но чего хотели бы услышать от своего президента еще 145 миллионов россиян. Но не услышали. Вывод - наш вечный президент надоел", - раскрыл нюансы успеха российский оппозиционер.

Гудков уверен, что будущего у эпохи "путинизма" нет, поскольку россияне в соцсетях терпеть не могут Владимира Путина.

Более того, как рассказывает оппозиционер, Владимир Путин не знает, что ему делать с Россией после такого успеха Владимира Зеленского.

Напомним, Квартал 95 не пощадил Лукашенко, Зеленский в восторге от такой дерзости.

Как сообщала Politeka, украинский режиссер взбунтовался против Зеленского из-за "Сватов": "Открыто поддержал оккупацию".

Также Politeka писала, что Зеленский заявился в "Квартал 95" и довел Кравец до слез.