Российская Федерация может воспользоваться трагедией с украинским Боингом в собственных целях и применить эту информацию против самой Украины
Такое мнение в эфире одного из украинских каналов высказал эксперт по вопросам безопасности Василий Богдан.
Эксперт выразил опасение, что Москва в любом случае попытается начать новый виток информационной войны против Украины.
Но в этом всем есть один важный нюанс, который не стоит забывать: Киев состоит на даный момент в относительно нормальных отношениях с Тегераном и Вашингтоном. Именно из-за этого РФ будет сложно как-то ухудшить отношения между странами, но они все же будут пытаться это сделать.
Гривна резко рухнула вниз, доллар возвращает позиции: НБУ удивил свежим курсом валют
Эрдоган сговорился с Путиным и ударил по Украине, такого ему не простят: скандальные детали
Каменских забыла о белье и показала настоящий кайф: "Бомба замедленного действия"
Вскрылось скандальное прошлое Баскова, от такого позора уже не отмыться: "Подобрали у..."
"Украина в данной ситуации вряд ли окажется в роли козла отпущения, на которого, образно говоря, спустят всех собак. Впрочем, здесь также многое зависит и от действий нашей страны", - высказался Василий Богдан.
Он отметил, что сейчас Украина должна сделать грамотное расследование в трагедии с Боингом: включить профессионалов в состав международной следственной комиссии, которые должны умело отстаивать интересы собственной страны.
Богдан также убежден, что катастрофа украинского пассажирского авиалайнера должна быть рассмотрена и на заседании Совбеза ООН, по итогам которого обязательно нужно сделать соответствующие заявления.
Напомним, о крушение украинского Боинга под Тегераном, Зеленский и Порошенко оказались в ловушке.
Как сообщала Politeka, боинг с украинцами рухнул под Тегераном
Также Politeka писала, что украинский самолет со 180 пассажирами рухнул после взлета, трагедия попала на видео.