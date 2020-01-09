Российская Федерация может воспользоваться трагедией с украинским Боингом в собственных целях и применить эту информацию против самой Украины

Такое мнение в эфире одного из украинских каналов высказал эксперт по вопросам безопасности Василий Богдан.

Эксперт выразил опасение, что Москва в любом случае попытается начать новый виток информационной войны против Украины.

Но в этом всем есть один важный нюанс, который не стоит забывать: Киев состоит на даный момент в относительно нормальных отношениях с Тегераном и Вашингтоном. Именно из-за этого РФ будет сложно как-то ухудшить отношения между странами, но они все же будут пытаться это сделать.

"Украина в данной ситуации вряд ли окажется в роли козла отпущения, на которого, образно говоря, спустят всех собак. Впрочем, здесь также многое зависит и от действий нашей страны", - высказался Василий Богдан.

Он отметил, что сейчас Украина должна сделать грамотное расследование в трагедии с Боингом: включить профессионалов в состав международной следственной комиссии, которые должны умело отстаивать интересы собственной страны.

Богдан также убежден, что катастрофа украинского пассажирского авиалайнера должна быть рассмотрена и на заседании Совбеза ООН, по итогам которого обязательно нужно сделать соответствующие заявления.

Напомним, о крушение украинского Боинга под Тегераном, Зеленский и Порошенко оказались в ловушке.

Как сообщала Politeka, боинг с украинцами рухнул под Тегераном

Также Politeka писала, что украинский самолет со 180 пассажирами рухнул после взлета, трагедия попала на видео.