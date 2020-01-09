Ближний Восток имеет для Соединенных Штатов куда более важное значение, чем Украина

Такое мнение высказал известный украинский журналист Виталий Портников на страницах издания Новости Украины – From-UA.

В то же самое время, когда США не интересны проблемы постсоветского пространства, Ирану все еще интересно сотрудничество с Российской Федерацией. Ведь только Владимир Путин является реальным союзником Ирана.

По мнению Портникова, все еще остается открытым вопрос о том, какую тактику использует Дональд Трамп. Он не захочет в открытую конфликтовать с Ближним Востоком, ведь грядут выборы в США, а его действия могут подорвать его шансы в переизбрании на второй срок.

«Вполне вероятно, что Трамп попросту захочет выйти из этого конфликта, обратившись за помощью к российскому президенту как к «последнему другу Ирана»», - считает Портников.

Он утверждает, что во всем этом хаосе, Украина просто отодвинется даже не на второй, а на третий план. Кроме того, и Беларусь, которой грозит интеграция с РФ, никому не будет нужна.

Может последовать размен между Трампом и Путиным: США не мешает РФ, а РФ помогает США в конфликте с Ираном. Портников отмечает, что это можно назвать настоящей сделкой, о продвижение которой легко может задуматься президент США Дональд Трамп.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе.