Российской Федерации сейчас необходимо, чтобы все забыли о катастрофе виновником, которой они стали

Российская Федерация сможет перебить в информационном пространстве шлейф от катастрофы малазийского «Боинга»

После крушения пассажирского авиалайнера в Иране Украина должна защищать собственные интересы, а не опасаться ухудшения отношений с тем или иным государством.

Такое мнение высказал политолог Евгений Магда для издания Новости Украины – From-UA.

Политолог отмечает, что в данном конкретном случае имеет место быть уникальное совпадение обстоятельств, ведь по времени и подачи информации совпали обстрелы Иранскими военными американских баз, расположенных в Ираке, а также трагедия с украинским пассажирским самолетом МАУ.

Магда считает, что нет между этими событиями прямой взаимосвязи, кроме всего прочего именно Иран больше других стран заинтересован в том, чтобы поскорее узнать причину аварии украинского самолета. Да и среди погибших были иранцы.

Но эксперт выразил мнение, что Российская Федерация обязательно будет выдвигать некую версию в том, что в крушении украинского самолета виновны военные США.

Он отмечает, что в даный момент Российской Федерации сейчас необходимо, чтобы все забыли о катастрофе с малазийским Боингом и перебросили все свое внимание на другую схожую катастрофу.

«Москве это нужно для того, чтобы перебить в информационном пространстве шлейф от катастрофы малазийского «Боинга» - ведь уже весной этого года должен начаться судебный процесс над лицами, которых считают виновниками этой катастрофы» - высказал мнение политолог Евгений Магда.

Напомним, о крушение украинского Боинга под Тегераном, Зеленский и Порошенко оказались в ловушке.

Как сообщала Politeka, боинг с украинцами рухнул под Тегераном

Также Politeka писала, что украинский самолет со 180 пассажирами рухнул после взлета, трагедия попала на видео.