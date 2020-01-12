Российская Федерация сможет перебить в информационном пространстве шлейф от катастрофы малазийского «Боинга»
После крушения пассажирского авиалайнера в Иране Украина должна защищать собственные интересы, а не опасаться ухудшения отношений с тем или иным государством.
Такое мнение высказал политолог Евгений Магда для издания Новости Украины – From-UA.
Политолог отмечает, что в данном конкретном случае имеет место быть уникальное совпадение обстоятельств, ведь по времени и подачи информации совпали обстрелы Иранскими военными американских баз, расположенных в Ираке, а также трагедия с украинским пассажирским самолетом МАУ.
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Магда считает, что нет между этими событиями прямой взаимосвязи, кроме всего прочего именно Иран больше других стран заинтересован в том, чтобы поскорее узнать причину аварии украинского самолета. Да и среди погибших были иранцы.
Но эксперт выразил мнение, что Российская Федерация обязательно будет выдвигать некую версию в том, что в крушении украинского самолета виновны военные США.
Он отмечает, что в даный момент Российской Федерации сейчас необходимо, чтобы все забыли о катастрофе с малазийским Боингом и перебросили все свое внимание на другую схожую катастрофу.
«Москве это нужно для того, чтобы перебить в информационном пространстве шлейф от катастрофы малазийского «Боинга» - ведь уже весной этого года должен начаться судебный процесс над лицами, которых считают виновниками этой катастрофы» - высказал мнение политолог Евгений Магда.
Напомним, о крушение украинского Боинга под Тегераном, Зеленский и Порошенко оказались в ловушке.
Как сообщала Politeka, боинг с украинцами рухнул под Тегераном
Также Politeka писала, что украинский самолет со 180 пассажирами рухнул после взлета, трагедия попала на видео.