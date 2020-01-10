Стало известно, кому было выгодно уничтожение украинского Боинга в Иране
По данным разведывательных спецслужб Канады, США и Великобретании виновником трагедии с украинским самолетом Boeing-737 стала российская ракета Иранского ПВО.
Как сообщает Politeka.net, эту информацию решил прокомментировать на своей личной странице в Facebook украинский блогер, волонтер Юрий Касьянов.
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Он выразил мнение о том, что трагедия с украинским самолетом совсем не нужна ни властям Ирана, ни властям США, да и всему цивилизованному Западу не нужна. Ведь Запад, как никто другой стремится предотвратить Третью мировую, поэтому они пытаются любой ценой остановить военный конфликт, вернув конфликтирующие стороны в сферу демократии.
"Только Кремль заинтересован в войне на Ближнем Востоке. В столкновении Запада и Ирана", - написал блогер на своей странице в сети.
Он сразу же объяснил, что именно из-за этого озвучивают такие осторожные оценки происходящего от ведущих стран Запада, поэтому украинская власть и провластные блогеры отмахиваются от очевидного, а российские СМИ подогревают ситуацию, разжигая волну пропаганды и домыслов.
"Почему жертвой стали именно украинский самолёт?.. - Потому что бьют всегда слабых. Больше ничего тут нет", – подытожил волонтер.
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