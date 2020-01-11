Стало известно, кто дал приказ президенту РФ Владимиру Путину о начале войны на Донбассе

Бывший подполковник КГБ Владимир Попов озвучил в интервью Обозреватель свою версию тех событий.

По его словам, окружение из числа олигарха Константина Малофеева поставили главу РФ Владимира Путина перед фактом военных действий на Донбассе, а ему лишь необходимо было принять решение.

Он отметил, что аннексия Крыма была идеей Владимира Путина, но в случае с Донбассом произошло совсем другое. Главу РФ якобы просто заставили окружение из числа Константина Малофеева, за которым стоит бывший полковник спецслужб.

"Еще в начале 90-х годов они создавали патриотически-патриархальные организации и интегрировались в церковные организации в Украине. Тот же Малофеев привозил туда церковные реликвии и скифское золото. А потом глава его службы безопасности Гиркин-Стрелков устремился на Донбасс", – высказал свое мнение Попов.

Также ранее сообщалось, что Владимир Путин своим визитом в оккупированный российскими войсками Крым намекнул Украине о готовности начать войну в Черном море.

Учения Северного и Черноморского флотов стали символом агрессии Владимира Путина, поскольку РФ не просто так тестирует новые ракеты у берегов Украины.

Напомним, Путину показали, что осталось от его единственного авианосца.

Как сообщала Politeka, Путин тестирует ракеты для удара по Украине, лидера Кремля вывели на чистую воду.

Также Politeka писала, что Путин начал новый конфликт против Запада, на кону судьба Украины.