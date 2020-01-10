Владимир Путин прозрачно намекает о своих планах относительно Украины

Подобное мнение в своем блоге озвучил публицист и журналист Виталий Портников, передает Эспрессо.

По его словам, Владимир Путин своим визитом в оккупированный российскими войсками Крым намекнул Украине о готовности начать войну в Черном море.

Портников также назвал учения Северного и Черноморского флотов символом агрессии Владимира Путина, поскольку РФ не просто так тестирует новые ракеты у берегов Украины.

"Символ - в самих учениях на Черном море. Это заявка на превращение Черного моря в море агрессии. Собственно, Россия уже не раз доказывала, что готова к войне в Чёрном море - и во время нападения на Грузию, и во время нападения на Украину. И, вне всякого сомнения, будет готова воевать на Чёрном море и дальше. Все эти ракеты она испытывает у берегов Грузии и Украины отнюдь не просто так. Символ - в учениях у берегов Крыма...", - объяснил он логику Владимира Путина.

Журналист также развеял надежды украинцев относительно того, что Владимир Путин отказался от идеи полностью подчинить себе Украину.

"Путин не собирается и слышать о возможности возвращения контроля над полуостровом, о прекращении конфликта с Украиной, какими бы ни были иллюзии украинской власти и ее сторонников. Именно поэтому наша страна в последнее время так похожа на сообщество самоубийц: война все время у нашего порога, а мы отчаянно не хотим ее замечать...", - резюмировал Портников в своем блоге.

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Топ-соратник лидера Кремля выдвинул украинскому президенту ряд условий, выполнение которых якобы необходимо для организации новой встречи двух президентов.

"Украинской стороне сейчас нужно не тратить драгоценное время, не искать альтернативы Минску, а выполнять договоренности, достигнутые 9 декабря. После саммита в Париже прошел уже месяц. Если все будет идти такими же темпами, то к планируемому на весну следующему саммиту "нормандской четверки" украинской стороне нечего будет предъявить. Какой смысл тогда встречаться? Вся вина за перенос саммита "нормандской четверки" в этом случае будет на Киеве. Не сомневайтесь", – разразился соратник Путина угрозами в адрес президента Украины.

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