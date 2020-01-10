Очередной визит российского президента Владимира Путина в аннексированный Крым нашел свое отражение в многочисленных шутках и мэмах в соцсетях

В частности, юмористы вовсю потешились над видео, в котором глава РФ посещает выставку, посвященную перспективным проектам развития военно-морского флота в севастопольском филиале Нахимовского военно-морского училища, передает Politeka.

На ней представлены модели, отображающие текущее состояние и перспективное развитие авианесущих кораблей ВМФ. Среди экспонатов – и проект печально известного крейсрера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», который задымил своим пожаром все соцсети в декабре минувшего года.

Путин сегодня осматривал модель "Адмирала Кузнецова".

Сам корабль осмотреть нельзя.

Он то плавдоки топит, то горит.

Приходится смотреть на модель.

Игрушечный флагман флота.

Игрушечный верховный главнокомандующий.

Символично. pic.twitter.com/bhVEgPMGqM — Проф. Преображенский (@prof_preobr) January 9, 2020

«Путин сегодня осматривал модель «Адмирала Кузнецова». Сам корабль осмотреть нельзя. Он то плавдоки топит, то горит. Приходится смотреть на модель. Игрушечный флагман флота. Игрушечный верховный главнокомандующий. Символично», – подписал видео блогер под ником Проф. Преображенский.

Публикация за считанные часы собрала множество комментариев, в которых пользователи высказали все, что думают по поводу как президента, так и его военно-морском потенциале:

«Даже модель адмирала Кузнецова несёт опасность для окружающих, так что президент сильно рисковал», «Модельный бизнес – наше фсе», «Муляж президента осматривал муляж корабля», «Это типа ребята похвастались своими успехами в поклейке масштабных моделей?», «Поблагодарил???!!!! За то, что даже до Сирии два корыта дойти не смогли. Тогда уж сразу Героев всем раздать. Тенденция-с», «Щас ещё мультики на ночь посмотрит, творожок покушает и приснится ему могучая и великая смехдержава», «Он чё, спец по авианосцам? Нах осматривать изделия модельного кружка «очумелые ручки»? Впрочем, если осматривать больше нечего то можно и модельками погрозить ворогам у которых практически живёт его окружение, прилетая сюда на работу зарабатывать у нас бабло для жизни там».

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